Waymo parece seguir el ejemplo de Google con Android

Cuando Google se propuso abordar el mercado de teléfonos inteligentes con su sistema operativo Android, liquidó a las marcas de subescala más vulnerables con poca experiencia en software.

Tres años después, esos fabricantes de teléfonos escalaron en las listas de ventas para convertirse en los principales actores. Al momento del lanzamiento de Android en el 2008, Samsung Electronics Co. Ltd. y HTC Corp. ocupaban el sexto y cuarto lugar entre los principales fabricantes de teléfonos inteligentes, según la firma de investigación Gartner Inc.

Para el 2011, cuando los teléfonos operaban con el sistema Android, Samsung había superado a Nokia Oyj y Blackberry Ltd. (conocida como Research in Motion en ese entonces) para ubicarse en el primer puesto, y HTC había alcanzado a los dos líderes del mercado.

Waymo, que comenzó como el proyecto de automóviles autónomos de Google, parece haber seguido ese ejemplo. Hasta ahora, ha obtenido asociaciones con Fiat Chrysler Automobiles NV y Jaguar Land Rover Automotive Plc.

Un acuerdo separado con Honda Motor Co. está en proceso, según un excelente perfil del máximo ejecutivo de Waymo, John Krafcik, por parte de mis colegas Mark Bergen y Keith Naughton.

Hay claros paralelismos. En el espacio de los fabricantes de automóviles masivos, Honda y Fiat Chrysler están significativamente detrás de los actores dominantes.

En los automóviles de lujo, las ventas de Jaguar Land Rover están muy por detrás de BMW AG, Audi de Volkswagen AG y Mercedes-Benz de Daimler AG.

El máximo ejecutivo de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, es famoso por su mezquindad cuando se trata de investigación y desarrollo, y el 2.9% de los ingresos que el fabricante de automóviles italiano destina para esos fines es menos de la mitad del promedio que gastan sus pares.

Hay diferencias, por supuesto. Android fue ofrecido a los fabricantes de teléfonos gratuitamente. Waymo está comprando flotas de automóviles de Fiat Chrysler y Jaguar Land Rover.

Ese también puede ser un esfuerzo por no repetir algunos pasos en falso que se dieron con Android, el cual se extendió rápidamente entre los fabricantes de teléfonos, pero tardó años en producir versiones de alta gama que pudieran competir mejor con Apple.

Al comenzar con un fabricante de autos premium como Jaguar Land Rover y una experiencia de usuario enfocada en la marca Waymo, la matriz Alphabet Inc. puede retrasar una carrera hacia una "igualación a la baja" del mercado y la subsiguiente mercantilización de los robotaxis.

Los gigantes de la industria automotriz también son conscientes de cómo, en última instancia, Android demostró ser algo así como un caballo de Troya, y sus datos fortalecieron la plataforma de publicidad móvil de Google.

En la feria de electrónica CES del año pasado, por ejemplo, BMW presentó un vehículo prototipo que contaba con televisores de pantalla ancha para los

Sin embargo, cuando le pregunté al director de desarrollo Klaus Froehlich cómo el fabricante de automóviles con sede en Múnich, que no tiene su propio negocio de contenido, planeaba monetizar esa tecnología sin la participación de un actor de Silicon Valley o de contenido, el ejecutivo insistió en que no permitiría que Apple ni Google estén dentro del auto.

Me cuesta creer que Google quiera usar su reserva de efectivo de US$ 102,000 millones para poner varios millones de robotaxis en las calles. Pero en última instancia, puede que no lo necesite.

Android efectivamente significó que los fabricantes de teléfonos inteligentes tuvieron que demostrar a los consumidores que tenían un sistema operativo que era al menos tan bueno o mejor.

Apple pudo hacerlo. Las marcas como Nokia, Blackberry e incluso Microsoft no pudieron, y los fabricantes de teléfonos que usaban Android tuvieron más éxito.

Waymo parece confiar en enfrentar la industria automotriz con el mismo desafío. Los Volkswagen, General Motors y Toyota del mundo tendrán que asegurarse de que sus vehículos autónomos estén a la misma altura de cualquier cosa que Waymo pueda ofrecer.

Si no lo logran, podrían terminar imitando la experiencia de Android licenciando la tecnología de Waymo y posiblemente sacrificando alguna rentabilidad como consecuencia. Con planes de comenzar a desplegar 20,000 Jaguares autónomos en el 2020, Waymo parece haber generado una importante ventaja inicial para establecer el punto de referencia.