Walmart presenta nuevas marcas de ropa para frenar a Amazon

Walmart Inc. está presentando marcas de ropa de bajo costo para mujeres, niños y clientes de talla grande, con el objetivo de atraer a los compradores en un momento en el que Amazon.com Inc. está aumentando sus ventas de ropa.

Las marcas de la tienda incluyen Time and Tru en ropa de mujer (que reemplazará a la descartada etiqueta DanskinNow), junto con Terra & Sky en prendas de talla grande y Wonder Nation para niños, según una presentación de la compañía a proveedores obtenida por Bloomberg News.

La marca de ropa George, que Walmart trajo de su unidad británica Asda, se reorientará solo para hombres. Las nuevas marcas reemplazarán a marcas anteriores como Faded Glory, White Stag y Just My Size.

Más estilo

Estos cambios son parte del impulso de Walmart para hacer que su negocio de ropa sea más moderno y tenga más estilo, una respuesta a los consumidores que están transfiriendo cada vez más de sus presupuestos a experiencias como viajar y salir a comer afuera, en lugar de ropa.

Los nuevos artículos de Walmart, como los leggings por US$ 9.96, también podrían compensar el problema de los crecientes precios de la ropa, que tuvieron el mes pasado su mayor subida desde 1990. Si las marcas se ponen de moda, podrían controlar la invasión de Amazon, que ahora es el segundo minorista de ropa con mayores ventas, detrás de Walmart, según un estudio reciente.

Las nuevas marcas de la tienda ya están disponibles en Walmart, cuyo sitio web presenta una camiseta de cuello dividido de Terra & Sky por US$5,96, jeans ajustados Time and Tru por US$18,86 y una camiseta sin mangas acanalada Wonder Nation por US$ 2.97.

La marca Just My Size continuará estando disponible, pero solo en línea. Un portavoz del fabricante de ropa Hanesbrands Inc., dueño de la marca de talla grande, dijo que la compañía no hace comentarios sobre su negocio con minoristas individuales.

Plan de moda

Pero durante el año pasado, las adquisiciones de las startups de ropa Bonobos y ModCloth, junto con una asociación para vender los productos de Lord & Taylor en su sitio web, le han devuelto cierto sentido de la moda a la empresa.

Alrededor del 10 por ciento del surtido de prendas de vestir "seguirá la tendencia" y se actualizará cada tres meses, según la presentación, mientras que el 40 por ciento serán "básicos de moda" que durarán de seis a nueve meses. El resto, los llamados básicos principales, como camisetas sin mangas, durarán todo el año.

Walmart quiere que la ropa sea una parte más grande de su floreciente negocio en línea, y el año pasado contrató a Denise Incandela, una veterana de Ralph Lauren y Saks, para dirigir su equipo de moda de comercio electrónico.

En una reunión de inversores de octubre, el jefe de comercio electrónico de Wal-Mart, Marc Lore, se comprometió a "elevar la marca Walmart.com" para atraer a más proveedores premium al sitio. La idea es centrarse en la moda y la decoración del hogar, dos categorías normalmente asociadas con su rival Target Corp., que también está lanzando nuevas marcas de ropa.

La amenaza de Amazon

Mejorar tanto su moda como su desempeño ayudará a Walmart a contrarrestar a Amazon, que está quedándose con cuota de mercado de Target, Macy’s Inc. y J.C. Penney Co., según un informe del jueves de la consultora Coresight Research.

Amazon Fashion está empatada con Target como el segundo minorista de ropa más vendido en los EE.UU., detrás de Walmart, sobre la base del número de compradores, según la encuesta. Uno de cada nueve compradores ya han comprado ropa o zapatos de la marca propia de Amazon, según Coresight.

Walmart, Target, Amazon y otras empresas están luchando por un pastel cada vez más pequeño. Los estadounidenses ahora gastan solo el 3.1% de sus presupuestos familiares en ropa, según datos del gobierno, frente al 6.2% de hace cuatro décadas.