Wall Street cierra miércoles con ganancias y el Dow Jones sube un leve 0.03%

Wall Street cerró este miércoles con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un leve 0.03% tras conocerse las actas de la última reunión de la Reserva Federal, según las cuales el banco central no prevé mover este año los tipos de interés en Estados Unidos.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 6.58 puntos, hasta situarse en 26,157.16 enteros, a la vez que el selectivo S&P 500 avanzó un 0.35% o 10.01 enteros, hasta 2,888.21.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas del mercado, progresó un 0.69% o 54.97 enteros, hasta 7,964.24.

Por sectores, la mayoría cerraron en verde, encabezados por el inmobiliario (0.73%), el tecnológico (0.70%) y el de los bienes no esenciales (0.49%), mientras que el más perjudicado fue el de las empresas de servicios públicos (-0.38%).

Wall Street afrontó hoy una jornada más positiva que la anterior gracias a las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed del pasado marzo, que vinieron a confirmar que el banco central no prevé mover más los tipos de interés en Estados Unidos "en lo que resta del año".

"Una mayoría de los participantes anticiparon que la evolución de las perspectivas económicas y los riesgos probablemente recomendarían dejar el rango de tipos objetivo sin cambios en lo que resta del año", dijo entonces el Comité Federal de Mercado Abierto, que decidió mantener el precio del dinero entre el 2.25% y 2.5%.

Por otra parte, los inversores reaccionaron a nuevos avances en la negociación comercial entre Estados Unidos y China: de acuerdo con el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ambas potencias se han puesto de acuerdo en un "mecanismo de aplicación" de medidas, recoge CNBC.

Los protagonistas del día fueron, no obstante, los principales ejecutivos de siete grandes bancos del país, que testificaron ante un comité del Congreso durante horas y sostuvieron que el sistema financiero es mucho más seguro ahora que hace una década.

Mientras tanto, el crecimiento económico global sigue preocupando a los mercados: el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo este martes su pronóstico en ese sentido este año, diciendo que una desaceleración podría obligar a los líderes mundiales a coordinar las medidas de estímulo.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones de Industriales, destacaron los avances de Goldman Sachs (1.18%), Cisco (1.16%) y Walmart (0.92%), así como los descensos de UnitedHealth (-1.11%), Boeing (-1.11%) y Dow (-1%).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió a US$ 64.61 el barril y, al cierre de Wall Street, el oro repuntaba hasta US$ 1,312.20 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años cedía al 2.467 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.127.