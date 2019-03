Wall Street cierra lunes en terreno mixto y el Dow Jones gana un 0.06%

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó un leve 0.06% en una jornada marcada por los temores a una desaceleración económica y por la conclusión de la investigación de la trama rusa en Estados Unidos.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones -que había permanecido en rojo durante la mayor parte del día- avanzó 14.51 puntos hasta 25,516.83.

Mientras, el selectivo S&P 500 descendió un 0.08% o 2.35 unidades hasta 2,798.36 y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó un 0.7% o 5.13 enteros, hasta 7,637.54.

El temor a una ralentización de la economía global que había provocado fuertes pérdidas el viernes, siguió haciéndose notar este lunes, pero el mercado logró estabilizarse y terminar el día casi plano.

Datos macroeconómicos y algunos resultados empresariales decepcionantes han alimentado en Wall Street el miedo a una posible recesión, que se acrecentó al final de la semana pasada cuando los rendimientos de la deuda pública a corto plazo (3 años) superaron a los de la de largo plazo (10 años) brevemente, un fenómeno que no ocurría desde 2007.

Esta inversión de la curva de rendimiento ha precedido a casi todas las recesiones desde 1950.

Mientras tanto, los mercados digirieron este lunes el informe del fiscal especial Robert Mueller, que exonera al presidente estadounidense, Donald Trump, en la llamada trama rusa.

Aunque el documento no se ha hecho público, el fiscal general William Barr difundió este domingo una carta en la que informó de que el documento elaborado por Mueller concluye que nadie de la campaña del presidente ni el propio mandatario conspiraron con las autoridades rusas en los comicios presidenciales de 2016.

Por sectores, los mayores avances fueron este lunes para las empresas de bienes de consumo no esenciales (0.56%), seguidos de las industriales (0.24%) y de las de servicios públicos (0.12%).

Del otro lado, las bajadas estuvieron lideradas por las tecnológicas (-0.40%) y las financieras (-0.39%).

Apple, que este lunes presentó una tarjeta de crédito y servicios de televisión y videojuegos, fue castigada por los inversores y sus acciones retrocedieron un 1.21%.

Se trató del mayor retroceso del día entre los treinta valores del Dow Jones junto al de DowDuPont, que se dejó el mismo porcentaje.

En el lado positivo, Boeing logró una recuperación del 2,29 % tras las pérdidas recientes y encabezó el verde, seguida de Caterpillar (1.24 %) y Verizon (0.54 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a US$ 58.82 el barril y, al cierre de Wall Street, el oro repuntaba hasta US$ 1,322.20 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años caía al 2.407% y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.131.