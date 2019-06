Waldo Mendoza: “Hace rato que el Banco Central debería haber bajado su tasa de interés”

El economista y presidente del Consejo Fiscal del Perú, Waldo Mendoza, sostuvo que el Banco Central de Reserva (BCR) debería bajar su tasa de interés de referencia para que a través de esta política expansiva ayude a frenar la desaceleración de la economía peruana.

“Cuando la inflación está controlada, cuando se vislumbra un enfriamiento de la economía y las expectativas que el propio Banco Central mide a través de encuestas mensuales están sumamente deterioradas, un Banco Central preventivo hace política macroeconómica expansiva”, señaló hoy Mendoza en RPP, quien refirió que sus declaraciones las brindaba a título personal y no a nivel del Consejo Fiscal.

“Creo que hace un buen rato ya el Banco Central debería haber bajado su tasa de interés. Esa decisión es rápida, de un directorio, (en cambio) levantar la inversión pública es ochenta mil veces más complicado”, subrayó.

Agregó que el rol de mantener el PBI cerca su crecimiento potencial es tanto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como del BCR.

“Y creo que ambos tuvieron un pecado original: el proyectar (a inicios de año) un crecimiento por encima del 4%. Cuando uno proyecta un crecimiento económico alto, no hace las cosas que debería hacer. Creo que el pecado original partió de allí”, remarcó.

Por su parte el exministro de Economía, Alonso Segura, se mostró de acuerdo con esta medida propuesta para el BCR, más aún cuando ello no colisionaría con sus objetivos principales.

“Sería distinto si tuviera la inflación fuera de su banda y tuviera conflicto de objetivos, pero en este momento no los tiene. Hay espacio para que la política monetaria sea expansiva. Creo que ya desde hace un tiempo estaba ese espacio”, anotó.

¿Guerra comercial la culpable?

En abril la economía peruana dejó de crecer, algo que no sucedía desde hace más de dos años.

Al respecto, Waldo Mendoza refirió que los factores externos no son el principal motivo de la desaceleración, sino los internos, con la falta de una mayor política fiscal y monetaria expansiva. Y en el caso de la política fiscal, hace falta un mayor avance de la ejecución de la inversión pública.

“La guerra comercial no es la principal responsable (de la desaceleración). Lo que se ha visto es que los precios de las exportaciones se han caído, mala noticia, pero los precios de las importaciones también se han caído, buena noticia. En el neto, ha habido una caída ligera en los términos de intercambios. Entonces, echarle la culpa al contexto internacional no me parece apropiado”, sostuvo.