Waldo Mendoza: "No hemos hecho nada por recuperar la presión tributaria"

La presión tributaria se mantiene en torno del 14% del PBI y pese al esfuerzo que se ha hecho por mejorar los ingresos del Gobierno, parece que el indicador para Perú es que se mantenga alrededor de dicha cifra, así lo mencionó el economista y presidente del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza.

“ En realidad no hemos hecho nada, no hay tendencia a la recuperación de presión tributaria, los gastos se han venido ajustando. Un país como este no tiene futuro ”, alertó.

Consejo Fiscal Difusión

Haciendo un análisis de los ingresos, comentó que la recaudación en Perú está en línea con los precios internacional de los metales, en una correlación de 0.9, es decir, que van casi de la mano con el comportamiento en el valor de los commodities.

Ello significa que, si los precios de los metales aumentan, los ingresos del gobierno se elevarán, y viceversa.

Esta misma correlación se observa en los precios de intercambio y los ingresos de los países de Latinoamérica, cuya correlación está en 0.7.

El economista explicó que ello se debe a la dependencia en la materia prima que tienen los países en la región.

Institucionalidad



Durante la exposición, defendió la institucionalidad del Consejo Fiscal, indicando que está formado por un órgano independiente y que brindan sus opiniones en determinados momentos como es la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) cuando hay cambios en las reglas fiscales o de política económica, entre otros.

El presidente del Consejo Fiscal participó, esta mañana, en la segunda conferencia "Institucionalidad y Política Fiscal" organizada por esta entidad.