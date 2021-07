Waldo Mendoza asumió la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en noviembre del año pasado, tras una fuerte crisis política en el país. Es el octavo ministro de Economía del periodo 2016-2021. A dos semanas de dejar el cargo, plantea los retos que debe asumir su sucesor en el próximo Gobierno.

¿Qué recomendaciones dejará al nuevo Gobierno para subir los ingresos tributarios?

La puntería va a estar, a nuestro juicio, en reducir lo más rápido que se pueda el alto grado de incumplimiento tributario que existe en el país. La evasión del IGV es de 34% y de renta de casi 50%, que es una cifra altísima. En tasas no hay muchos márgenes de acción.

¿Y la tributación minera?

En la parte que tiene que ver con la minería, felizmente el diseño actual tanto de regalías como de Impuesto a la Renta, que afectan a los beneficios, está muy bien diseñado. Precisamente para captar un montón de recursos cuando hay esta situación de precios extraordinariamente elevados, y captar menos cuando estos bajen.

¿Existen ahorros fiscales que se puedan usar?

Hay que ser cuidadosos con los ahorros fiscales, porque tienen dueño. Los activos financieros que tiene el Estado son numerosos pero pertenecen a los gobiernos regionales y gobiernos locales y al mismo gobierno como parte de su presupuesto, o son parte también de la liquidez mínima con la que el Estado cuenta para su funcionamiento, que está entre S/ 8,000 millones y S/ 10,000 millones

¿Cuánto es el total de ese ahorro fiscal?

Las cifras son muy atractivas, como S/ 84,000 millones actualmente, que no es dinero utilizable inmediatamente. No tiene mucho sentido echarle la mirada a estos activos. Es lo mismo que mirar al endeudamiento, que es la vía más fácil para un país como el Perú, pero no es la más recomendable.

En este periodo de incertidumbre las expectativas empresariales se han reducido. ¿Estiman un impacto en la inversión privada?

A pesar de todo lo que se dice de la inversión privada, está creciendo muy bien. En el primer trimestre ha crecido 24% y 74% en el segundo trimestre. Sin embargo, aun cuando nos comparamos con los mismos trimestres del 2019, los crecimientos del primer y segundo trimestre son de 16%, eso nos ha inducido a que en la próxima actualización que hagamos de las cifras macroeconómicas, nuestra previsión inicial de 17% de la inversión privada va a subir a 20%, pese a todo lo que estamos observando.

¿Cuál es el principal problema que afronta la economía?

En la coyuntura actual, el cuello de botella para la recuperación macroeconómica no es la demanda. Por ejemplo, los cines no funcionan no por falta de demanda sino por las restricciones impuestas por la pandemia; los restaurantes no operan a todo lo que pueden no por falta de le manda sino por las restricciones del toque de queda o las que se ponen al aforo. En cuanto se le levanten esas restricciones a la economía, se levanta inmediatamente.

¿La recuperación no es fuerte?

Ahora la economía se está recuperando más rápido de lo que esperábamos, y algunas actividades que no han sido abiertas hasta ahora posiblemente lo serán en las próximas semanas.

¿Planean abrir toda la economía antes de dejar el Gobierno?

Será una decisión del Consejo de Ministros, pero los elementos objetivos están para una apertura mayor, la pandemia en retroceso y una vacunación a un ritmo mucho más rápido. Esperamos buenas novedades por ese lado. Sería un elemento reactivador importantísimo. Posiblemente el turno les toque a los sectores que han sido más afectados por esta pandemia, porque no están funcionando todavía.

¿Dejarán alguna recomendación para el sistema de pensiones, luego de las medidas que ha tomado el Congreso, sobre todo sobre las AFP?

Casi todas las propuestas del sistema de pensiones terminan con un montón de subsidio estatal. Nos parece que esa es una vía no real, porque el Estado en su situación actual tiene enormes compromisos como, por ejemplo, el de la salud, que pueden resultar más importantes que el compromiso con los pensionistas.

¿Cada persona debe financiar su pensión?

El Estado debe cumplir con los adultos mayores en extrema pobreza. El financiamiento para pensiones de los peruanos tiene que provenir fundamentalmente de su ahorro.

No debe subestimarse la estabilidad económica

El ministro Waldo Mendoza hizo un grupo de recomendaciones a quien asuma las riendas del MEF desde el 28 de julio.

“El que venga a este ministerio no tiene que subestimar la importancia de la estabilidad macroeconómica. Ya nos hemos acostumbrado a tener una inflación baja y un crecimiento sostenido que parecen aspectos irrelevantes o no muy importantes”, dijo.

Afirmó que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, porque sin ella no hay posibilidad de desarrollo. “Para conseguir el desarrollo económico tenemos que hacer cosas distintas de las que hemos estado haciendo en las últimas décadas”, añadió.

Además, señaló que será clave una mayor presencia del Estado para cubrir las falencias que tiene el país. A ello se suma la búsqueda de nuevos motores económicos, porque los que tenemos no bastan.

Para el cortísimo plazo dijo que la prioridad número uno será vacunar a toda la población peruana en este año, incluidos adolescentes.