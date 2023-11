El exministro de Economía y profesor del departamento de Economía de la PUCP, Waldo Mendoza, comentó a Gestión sobre la evolución de la economía peruana, los motivos de la caída en recesión y las perspectivas para el 2024.

Tras el último cambio de Gobierno, se esperaba que la economía tuviera una mejora. Pero nos encontramos en un año de recesión, ¿esto se pudo evitar?

Según las cifras del PBI desestacionalizado del BCR, la recesión no ha empezado este año, sino en el último trimestre del 2022. Las razones hay que buscarlas en la política macroeconómica, no porque haya estado mal, sino porque la coyuntura obligó a una política macroeconómica contractiva en el 2021 y 2022, por que durante la pandemia (2020) habíamos tenido la política fiscal y monetaria más expansiva de la época contemporánea. Naturalmente, las políticas tenían que cambiar de signos en los siguientes años. Entonces, las raíces de la recesión actual, la más prolongada desde el fujishock de 1990, habría que buscarlas en la política macroeconómica contractiva tras el Covid, en los eventos de violencia de principios de año, y en los efectos del Yaku, particularmente virulentos en la agroexportación.

¿Por qué será la recesión más prolongada en tres décadas?

Según las cifras que publica el INEI, hemos tenido un primer trimestre en recesión, un segundo trimestre en recesión; julio y agosto en recesión. Y los indicadores adelantados en septiembre te dicen que el PBI volverá a caer; es decir, tendremos tres trimestres consecutivos de recesión. Algo como eso no se había visto en tres décadas. Es más, si uno trabaja con las cifras desestacionalizadas del BCR, tenemos recesión el último trimestre del 2022, el primer trimestre de este año, el segundo y muy probablemente el tercer trimestre de este año. Serían cuatro trimestres consecutivos de recesión, estamos ante la recesión más prolongada en tres décadas.

¿Por qué la actual recesión será más prolongada?

Hay varias explicaciones, la política monetaria se siente luego de tres a cuatro trimestres, por lo que la reducción reciente de la tasa de interés aún no se nota; las tasas de interés reales están todavía muy altas. Eso tiene un componente recesivo. Además, este año la política fiscal ha sido contractiva. Esos dos factores explican la permanencia de la recesión.

¿La actual coyuntura hace necesaria que el BCR baje su tasa de referencia?

No es tan sencillo, por dos motivos. Lo primero es que la inflación no está todavía en su rango meta. Está en 4.3%. Esa es una razón de por qué no puede bajar la tasa virulentamente. Y aunque la baje, tendría efecto en tres a cuatro trimestres, quizá cuando la recesión ya haya culminado. El segundo motivo por el que supongo el BCR no esté bajando la tasa de interés es El Niño. Las probabilidades de un Niño Costero fuerte han aumentado de 33% a 49%. Es un notición y si ello se materializa, vamos a tener un verano con un choque inflacionario. Esas dos razones hacen que la política monetaria no se pueda convertir rápidamente en expansiva.

“Hemos estado con el Punche 1, Punche 2, bonos; hemos estado entretenidos con eso y no hemos estado viendo el elefante que está a dos metros y es El Niño. Incluso creo que hay que sacrificar recursos dirigidos a otras cosas, para destinarlos al Niño, que es ahora lo más importante”.



¿Qué se puede hacer en el frente fiscal?

Por el lado fiscal, la puntería hay que ponerle en suavizar los efectos de El Niño Costero. Esto debería movilizar al Ejecutivo, dejar casi todo lo que están haciendo y trabajar allí. Además, es mejor para la economía, en lugar de estar dando bonos, hacer políticas que tonifiquen la demanda, dar trabajo y eviten la destrucción de la capacidad productiva, que es lo que El Niño produce. No hemos estado haciendo casi nada. Es momento, y quizá ya es un poco tarde, para volcar todos los recursos y energías a combatir la amenaza más importante para la economía peruana. Hemos estado con el Punche 1, Punche 2, bonos; hemos estado entretenidos con eso y no hemos estado viendo el elefante que está a dos metros y es El Niño. Incluso creo que hay que sacrificar recursos dirigidos a otras cosas, para destinarlos al Niño, que es ahora lo más importante. Hacer obras de prevención y lo que se necesite hacer. Si yo estuviera en el pellejo del Ejecutivo, estaría correteando por el norte y sur viendo que hacer, dejando casi todo lo demás a un lado.

¿Por cuánto tiempo más se puede prolongar la recesión?

El futuro es muy incierto. Dependerá de El Niño. Si El Niño es fuerte, como se espera, podríamos tener otro año de recesión el 2024. Si se confirma El Niño fuerte, va a ser por lo menos como el del 2017. Si El Niño es breve, el próximo año estaremos creciendo de forma importante, pues el punto de comparación, el 2023, sería chato.

¿Cuál es su proyección sobre el PBI para este año?

No tengo una proyección propia, pero el consenso está en más o menos el -0.5%; es lo que se espera para este año. Es casi seguro que este año vamos a tener una elevación de la pobreza.

El estimado del MEF para el próximo año es un crecimiento del PBI de 3%, ¿va a tener que ser rebajada esta proyección?

Ese va a ser un problema para las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. Pues esa ley se construyó con una proyección de crecimiento (3%), sobre la cual se proyectan ingresos y gastos. Pero la proyección de ingresos no va a ser alcanzada, pues el crecimiento va a ser menor (a 3%). Y si queremos mantener el monto de presupuesto, una opción es insistir en respetar el límite presupuestal de gasto máximo, por lo que tendría que endeudarme más para financiar el gasto. Eso podría significar el incumplimiento de las reglas fiscales. Si no queremos que esto pase, la otra opción es que ese gasto se reduzca y se ajuste a las nuevas proyecciones de ingresos.

El MEF anunció un próximo shock de inversiones, con destrabe de proyectos privados, ¿tendrá el efecto esperado de reactivar a la economía?

Parece que las autoridades del Ejecutivo están subestimando a El Niño; de otra manera no se entiende cómo están entretenidos en otros temas, y no están viendo este problema enorme que se aproxima. Destrabar inversiones ya es parte de la historia peruana; siempre que queremos reactivar la economía hablamos de destrabar. Y siempre el destrabe demora. Además, en esta coyuntura tenemos un problema, nuestro alcalde excéntrico ha puesto en tela de juicio el artículo 62 de la Constitución que dice que los contratos no pueden modificarse ni por ley, y quiso modificarlo con una ordenanza. Los empresarios curiosamente no han reaccionado ante este atropello a la institucionalidad, cuando han debido ser los primeros en reaccionar. El Ejecutivo tampoco reaccionó y allí tenemos un precedente de una autoridad que olvida que tenemos una Constitución. Eso ha puesto en cuestión el blindaje que tenían las empresas para invertir. Y es probable que ese cuestionamiento esté afectando las potenciales inversiones que puedan venir del extranjero.

El problema no es exclusivo del ministro de economía. En realidad tenemos una presidenta que no sabe ni opina. No ha dicho nada sobre Sunedu, sobre la fiscal Ávalos, sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre lo que hizo el alcalde. Es como si no existiese.



¿Qué se puede hacer para atraer la inversión privada?

El Perú a mi juicio tiene una recesión económica e institucional. En los últimos dos años se han producido varios eventos que nos acercan a Guatemala y nos alejan de la OCDE. El Congreso, con el silencio del Ejecutivo, ha casi eliminado a la Sunedu. El propio asesor principal de Sunedu sugirió que los licenciamientos sean perpetuos, el Congreso acogió esa idea y lanzó un proyecto de ley que felizmente no fue aprobado. Segundo, han sacado a la fiscal Zoraida Ávalos, rompiendo la institucionalidad de la autonomía de las decisiones judiciales. Tenemos una Junta Nacional de Justicia cuyos miembros han entrado meritocraticamente, pero al Congreso no le gusta, y muy posiblemente lo eliminen también. Entonces, en un país casi bárbaro como este, así difícilmente las inversiones van a llegar. La macroeconomía no es suficiente. Me parece que debilitar a las instituciones va a impedir un despertar de los espíritus animales de los inversionistas.

Que el MEF no se haya pronunciado sobre estos temas y no se de mayor impulso a las obras de prevención de El Niño, ¿amerita un cambio de ministro de economía?

El problema no es exclusivo del ministro de economía. En realidad tenemos una presidenta que no sabe ni opina. No ha dicho nada sobre Sunedu, sobre la fiscal Ávalos, sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre lo que hizo el alcalde. Es como si no existiese.

Si el Ejecutivo se pronunciara sobre los temas que ha mencionado ¿esa sería la mejor herramienta para atraer inversiones? ¿El Ejecutivo no se quiere enfrentar al Congreso?

Para nada. Ni el MEF. Y el Ejecutivo tiene fuerza, la presidenta es la más alta autoridad de la Nación. En tiempos normales, cuando el Congreso daba leyes inapropiadas, el Ejecutivo observaba; a veces el Congreso promulgaba por insistencia y el Ejecutivo se quejaba al TC. Eso ya es historia. En los últimos dos años creo han tenido solo una queja al TC. Mientras que en el breve periodo de Sagasti habremos ido como cuatro veces al TC. Ahora hay una especie de equilibrio mediocre: no te toco, no me tocas y esperemos al 2026.

No veo cómo puede elevarse la tasa de crecimiento potencial. Y por lo hecho en los últimos años, llegar a la OCDE es casi soñar despierto.



Sobre el sector privado, en unos días viene el CADE, ¿Qué compromiso se le puede pedir al empresariado para ayudar a reactivar la economía?

Creo que los empresarios deben dar un ejemplo a la Presidenta y hacer lo que ella no hace. Reclamar por el Estado de derecho, velar porque no se vuelen a la Junta Nacional de Justicia, para que Sunedu no se comporte como hoy. Deberían haberse pronunciado contra la política del alcalde de Lima. Sin corregir ese marco institucional, las cosas que se hagan estrictamente económicas no tendrán potencia.

El MEF hace unos días indicó que el crecimiento potencial del PBI de Perú se ubica en 2.7% y que la meta al acabar este gobierno es elevarlo a 3%, ¿la considera una meta alcanzable?

La tasa de crecimiento potencial es lo que la economía puede crecer potencialmente, y eso tiene que ver con la tecnología, capital humano, capital físico y el Estado de derecho. Pero creo que es más probable que la tasa de crecimiento potencial se reduzca, por los motivos comentados, a que se eleve. No veo cómo puede elevarse la tasa de crecimiento potencial. Y por lo hecho en los últimos años, llegar a la OCDE es casi soñar despierto. La OCDE nos debe estar mirando con preocupación.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.