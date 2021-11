El exministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, calificó de “desafortunados” a los cien primeros días del nuevo Gobierno de Pedro Castillo, debido a la incertidumbre que ha generado, lo cual ha repercutido en una masiva salida de capitales.

“El nuevo Gobierno ha producido la fuga de capitales más grande la historia registrada por el Banco Central de Reserva (BCR). Podemos retroceder a los ochentas y ni en los peores momentos de violencia con Sendero Luminoso hubo una salida de capitales financieros tan virulenta como las del segundo y tercer trimestre de este año”, señaló Mendoza durante su participación en el foro ‘Encuentro de Economistas 2021′, organizado por el BCR.

Cabe recordar que hace unos días Gestión reportó que entre el segundo y tercer trimestre salieron capitales del país por más de US$ 12,000 millones (Gestión 22.11.2021).

Mendoza refirió que la incertidumbre es generada por diversos mensajes dados desde el Gobierno, respecto a la búsqueda de cambios en el modelo económico.

“¿Cuál es el modelo de desarrollo que queremos? Si el neoliberalismo no nos parece bien, reemplacemos por otro mejor ¿Cuál es? No parece haber claridad en el Gobierno, lo único claro, la duda, fue disipada el 10 de noviembre cuando el presidente Castillo anunció la Asamblea Constituyente en la Pampa de la Quinua. Pensaríamos que el modelo de desarrollo va a cambiar, pero ¿tendrán un modelo mejor? Allí estamos en problemas”, sostuvo el economista.

“Han sido unos primeros cien días desafortunados para el Gobierno, las señales que ha dado han generado temor y han exacerbado a los mercados financieros. Han salido dólares del país, el tipo de cambio se ha elevado, la inflación está bastante arriba, con consecuencias para los más vulnerables. Entonces, hemos generado problemas por gusto, innecesariamente, pero que tiene consecuencias concretas”, subrayó.

Lámina presentada por Waldo Mendoza durante su exposición.

Mendoza también criticó la designación de algunos funcionarios en la gestión pública, pues no cumplirían una labor eficiente.

“En mi vida he visto una gestión pública a cargo de personas que desconocen cómo administrar un ministerio, con honrosas excepciones, no he visto una gestión pública peor que la de este Gobierno, en todos los años que vengo estudiando la economía peruana”, indicó.

Sobre el titular del MEF, Pedro Francke, Mendoza refirió que le falta ejercer un mayor liderazgo respecto a los mensajes que envía el Gobierno en temas económicos.

“La única crítica que le puedo hacer a Pedro Francke no es por su gestión, creo que está haciendo lo que puede hacer en una coyuntura como esta. Pero el Ministro de Economía es el consejero económico del presidente; creo que es una gran responsabilidad que por los resultados no parece haberla cumplido a cabalidad”.

A pesar esta coyuntura, Mendoza refirió que el panorama económico del Perú hacia futuro se muestra positivo, sobre todo por el buen contexto internacional debido al alza del precio del cobre

Así, refirió que los términos de intercambio, que miden la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones, este año van a estar en su nivel más alto en medio siglo.

“La suerte del presidente Castillo es infinitamente mejor que todos los presidentes que lo precedieron desde 1974. Uno puede cometer errores de política económica, tener un modelo de desarrollo malo, y los errores no se notarán cuando las condiciones internacionales son buenas. Y las cosas parecen ser buenas no solo este año, sino también para los siguientes”, anotó Mendoza.

Lámina presentada por Waldo Mendoza durante su exposición.

Por su parte el exministro de la Producción, Piero Ghezzi, refirió que si bien no se debe cambiar el modelo económico, sí se puede pensar en hacer algunos ajustes.

“Hay principios que tienen que mantenerse, como la estabilidad macrofinanciera, el respeto al derecho de propiedad, la apertura al mundo, entre otros. Pero hay ajustes a los modelos que se pueden hacer. El mayor error es creer que existe un modelo que funciona perfecto y que no hay ajustes por hacer”, sostuvo durante su participación en el mencionado evento.

Productividad

Ghezzi también planteó dos retos para mejorar la productividad del país. El primero es la diversificación productiva: articular la mayor cantidad posible de cadenas de valor y utilizarlas para sofisticar nuestro aparto productivo.

“Y el segundo reto es cómo logramos incluir a más mypes en las cadenas de valor, cómo lograr que aumenten su productividad y calidad para insertarse en las cadenas de valor. Si no aumentamos la productividad es difícil seguir sosteniendo el crecimiento que hemos visto en las últimas tres décadas. La productividad es la variable que más importa en el mediano y largo plazo”, subrayó Ghezzi.