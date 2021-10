Hay señales de recuperación en la confianza de los inversionistas de bonos.

“Hemos visto algunas colocaciones (de bonos) en el mercado local y varios roadshows de compañías que están planificando emisiones de bonos en moneda local”, reveló Víctor Díaz, managing director de renta fija de Credicorp Capital Asset Management.

Detalló que estos últimos eventos para conseguir inversionistas son de entidades financieras, las más activas en formatos de emisiones públicas y privadas.

Dichas compañías están interesadas en financiamiento de corto plazo, cercano a un año, para capital de trabajo y operaciones crediticias del giro de negocio, refirió.

Otra motivación es diversificar las fuentes de fondeo, aunque sean de corto plazo, y aprovechar las tasas de interés en niveles atractivos considerando que el Banco Central de Reserva (BCR) podría seguir subiendo su tasa de referencia, acotó.

Recuperación

Mencionó que el volumen negociado en el mercado local registra cierta recuperación en los últimos meses tras los bajos montos de mayo y junio.

En setiembre, las colocaciones de bonos corporativos sumaron US$ 19.54 millones, por encima de los US$ 1.33 millones y US$ 1.48 millones de julio y agosto, respectivamente, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Empero, Díaz reconoció la ausencia de financiamiento para inversiones o reperfilamiento de deudas, operaciones que involucran papeles con plazos de tres años a más.

“Los inversionistas están siendo cautos, probando las aguas con estos papeles de plazos cortos, y las compañías están calibrando o ajustando sus planes de inversión; en tanto, el financiamiento con plazos más largos no encuentra un cruce de oferta y demanda”, dijo.

Asimismo, comentó que algunos inversionistas son algo reacios a participar ante la expectativa de poder adquirir bonos a mejores tasas de interés, en línea con la subida esperada de la tasa del BCR.

“Pero en el mercado corporativo local se ven tendencias positivas, lo cual es importante porque, en algún momento, se paró fuerte (las emisiones) y ahora retorna el apetito del inversionista ante mayores tasas’', manifestó.

Las emisiones de bonos son una fuente importante de financiamiento en el mediano y largo plazo, por lo que hay mejores expectativas en torno a estas operaciones, añadió.

Resurge apetito de extranjeros

Las ventas de bonos del Gobierno por parte de las AFP se moderan, mientras que los inversionistas internacionales son los de mayor presencia compradora en los últimos meses.

“Vemos una demanda internacional cada vez más robusta; la mayoría de tenedores en agosto fueron extranjeros, al igual que en setiembre, y en octubre claramente han sido compradores”, dijo Víctor Díaz, de Credicorp Capital Asset Management.

Así, la tenencia de bonos soberanos con vencimiento a 10 años de los no residentes representaba el 48.16% al cierre de agosto, por encima del 44.4% de mayo, según datos del MEF. En tanto, las AFP reportaron su menor participación en bonos soberanos de los últimos dos años (bajó de 21% a 12.6% en ese lapso).

“Si el sistema previsional continúa en vilo con la posibilidad de más retiros de (fondos de ) afiliados o reformas agresivas, las AFP van a preferir estar en activos de fácil liquidez o venta para poder atender nuevos requerimientos”, advirtió Díaz.