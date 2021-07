El Congreso decidió, por mayoría, posponer el debate de un proyecto de ley que buscaba normar las actividades de los pequeños mineros en diversas partes del país.

En efecto, durante la sesión plenaria -desarrollada la semana pasada- se debatieron los proyectos de ley 2870, 3137, 3238, 3983, 4164, 4490, 4617, 4678 y 6614, que proponen normar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional, para proteger y promover la industria minera a pequeña escala.

Yessica Apaza Quispe, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, sustentó la iniciativa de ley señalando que dicha norma tiene como objetivo proteger y promover en el territorio nacional la actividad de la pequeña minería artesanal, a través del establecimiento de un marco normativo que asegure el desarrollo sostenible de las actividades de exploración, explotación y beneficios de minerales a pequeña escala.

Se dio a conocer que la norma, en el marco de las actividades para este caso, regula lo referente a supervisión y fiscalización para que la autoridad minera realice en cuanto a las actividades mineras que se encuentran bajo su competencia, en este caso se respeta las facultades otorgadas a los gobiernos regionales. También, regula responsabilidades administrativas y penales para esta materia.

“Resulta necesaria la implementación de pasos que permitan promover el crecimiento económico de este sector tan importante para la economía de nuestro país, no siendo coherente mantener procedimientos diferentes entre aquellos que ya realizan la actividad, y aquellos que no; puesto que esto genera distinción y, por ende, complicaciones en un mismo estrato, como son los pequeños mineros y mineros artesanales, dándoles las mismas oportunidades para aquellos que necesitan trabajar bajo la formalización señalada”, manifestó.

Al término de la sustentación del proyecto en mención, el legislador Carlos Almerí Veramendi, solicitó un debate abierto para abordar este tema por su importancia, señalando su disconformidad con la propuesta en mención.

Su colega, César Combina Salvatierra (APP), señaló que dicha norma representa un atentado contra el ambiente y que se debería reconsiderar su votación.

Por su parte, Daniel Urresti Elera (PP) también señaló que la minería informal e ilegal viene destruyendo el ambiente, por lo que planteó una cuestión previa, para que el proyecto de ley vuelva a comisiones para un mejor estudio en este caso.

“Esta ley debe regresar a Comisión, se está pretendiendo destrozar la Amazonía peruana, los ríos y su naturaleza. Se les dieron plazos para su formalización hace cinco años y no hicieron nada, y hoy pretenden seguir en lo mismo. Esto no se puede permitir, porque yo fui comisionado y conozco este tema, esto no se puede aprobar”, afirmó Urresti Elera.

Luego de la intervención de los representantes, la Mesa Directiva del Congreso sometió a votación la cuestión previa planteada por varios legisladores, que fue aceptada con 53 votos a favor, 22 en contra y 23 abstenciones.

Por tanto, el proyecto de ley en mención será devuelto a su Comisión de origen para un mejor estudio y propuesta al respecto.