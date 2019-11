Entre enero y setiembre de este año, el volumen importado de carne vacuno y menudencia de res registró un crecimiento de 21% con respecto al mismo periodo del año anterior, ingresando al país 18,167 toneladas, informó el Centro de Comercio de Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Dentro del tipo de animales más consumidos, la carne de res es la segundo de mayor demanda en el mercado peruano con una participación del 24% del total importado. Respecto al valor de compras, este también registró importantes transacciones cercano a US$ 46 millones”, precisó Ricardo Espejo, coordinador de Inteligencia Comercial del CCEX.

Añadió que si se revisa al detalle la información, se observa que solo las carnes de res importadas superan las 4,105 toneladas valorizadas en US$ 27 millones y representa el 59% del total adquirido.

En tanto, la participación restante (41%), le corresponde a las menudencias derivadas de la res que superan los 14,061 toneladas monto importado por US$ 19 millones, donde el corazón presenta movimientos comerciales por US$ 10.9 millones, hígado por US$ 4.4 millones y pulmón con US$ 3 millones.

“Estas menudencias son insumos principales para algunos platos muy consumidos en nuestro país como el anticucho, chanfainita y el hígado de res en sus distintas presentaciones”, añadió Espejo.

Entre nuestros principales proveedores figuran Brasil con 5,776 toneladas (32%), Estados Unidos 5,170 toneladas (28%), Argentina 4,326 toneladas (24%) y Canadá 1,084 toneladas (6%) entre otros.

Finalmente, el CCEX anotó que la demanda de menudencias seguirá creciendo en el mercado peruano ya que forman parte de la gastronomía peruana tradicional y muchos emprendimientos se han generado a raíz de estos insumos.