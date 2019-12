El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se ‘corregirá la norma’ para evitar que los accidentes laborales como lo acontecido en la cadena de comida rápida McDonald’s -de Pueblo Libre- que conllevó al deceso de dos jóvenes trabajadores, quede únicamente solucionado con una multa.

“Tenemos que ser autocríticos como sociedad. No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que al final no pase nada y se traduzca en multa. Esto fue un tema de análisis y debate el día de ayer en el Concejo de Ministros y hemos pedido a los sectores involucrados hacer un esfuerzo de análisis adicional porque no es suficiente decir que vamos a aplicar la ley. Si la ley es insuficiente para esos casos, tenemos que corregirla”, precisó en diálogo con la prensa.

Ante lo cual precisó que “en las próximas semanas” se presentará una propuesta para que a futuro evitar accidentes, como en el caso McDonald’s.

“ En las próximas semanas vamos hacer una propuesta para que a futuro se pueda evitar este tipo de situaciones y si en caso se den, porque accidentes siempre van a ver, tengamos la preparación y las herramientas necesarias para atender a las familias y corregir esto -a través de acciones concretas- contra las empresas que incurran este tipo de faltas” , subrayó.

“En consecuencia si la norma que tenemos es insuficiente, le digo a los ministros que si hay algo que corregirse y en este caso amerita un esfuerzo del estado para corregir la norma y estar más del lado del trabajador y más aun de un trabajador joven y un mayor control de las empresas”, arguyó.