A pocas horas para que se debata en el TC la ponencia presentada por el magistrado Ernesto Blume respecto a la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria del DL 1421 sobre la prescripción de deudas tributarias que datan de antes del 2012, el jefe de Estado considero que ello ‘no sería lo más conveniente’.

“Lo que no puede ser es que este proceso de la Sunat (en el TC) de deudas en controversia puedan prescribir (ya que) son S/ 10,000 millones en discusión. Lo que puede es discutirse y debatirse, pero no decir que prescriban. Vamos a respetar al TC, pero la Sunat ha hecho una sólida defensa y también que no hay quien demande, pero si quien defiende. Creo que prescribir no sería los más conveniente, por lo que el TC debe tomar la decisión más adecuada que se ajuste a ley ”, indicó.

A reglón seguido, mencionó que lo que se dejaría de recaudar por deudas en controversia corresponde a la mitad del presupuesto de salud al año.

“Es un impacto importante para nuestra economía. Nosotros esperamos que tomen la decisión más adecuada (al interior del TC)”, añadió.

