El presidente, Martín Vizcarra, aseguró que su mandato tiene como objetivo comprometer inversiones mineras por más de US$ 21,000 millones al 2021 , con el propósito de lograr el desarrollo que requiere el país. El jefe de Estado precisó que la minería es una actividad de suma importancia, pues impacta en la generación de ingresos así como en la creación de nuevos puestos de empleo.

"Estamos realmente comprometidos con la actividad minera. La cartera de inversiones es cercana a los US$ 58,000 millones que ya tenemos identificados. Queremos dejar comprometidos, por lo menos, el 40% al 2021 para sentar las bases de un desarrollo minero y social que requiere el Perú. (…) Tenemos como meta llegar a los US$ 21,000 millones al 2021 ", aseveró.

Por ello, indicó que el gobierno trabaja para garantizar que se promuevan iniciativas como parte del adelanto social en las zonas de influencia desde el inicio de los proyectos mineros.

En los últimos tres meses, agregó que se han anunciado inversiones mineras de alrededor de US$ 8,000 millones entre las que figuran Mina Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua) y Toromocho (Junín).

"En ese sentido estamos trabajando. Esta semana se anunciaron inversiones de US$ 1,600 millones de Mina Justa, en Ica. También se han dado más de US$ 5,000 millones en Quellaveco, y Toromocho que tiene alrededor de US$ 1,300 millones de inversión", detalló.

En otro momento, enfatizó que las inversiones se encuentran garantizadas gracias a la seguridad económica del Perú, pero para alcanzar un verdadero progreso y desarrollo se tiene que combatir frontalmente la corrupción.

"Tenemos la necesidad de luchar todos contra la corrupción, a todo nivel. En el Perú, hemos coincidido todos, que si queremos dar un salto cualitativo respecto al progreso y desarrollo tenemos que luchar contra la corrupción. Tenemos que desterrarla", afirmó.

Por ello, anotó que el país requiere "reformas estructurales" por lo que, el Ejecutivo ha planteado la reforma política y del sistema de justicia a través de un referéndum que requiere la participación de la ciudadanía.

"Estamos completamente empeñados (en estas reformas), el gobierno, la población y los empresarios. Si todos estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción ¿quién está en contra? Entonces, esto nos hace más fuertes (para) hacer el cambio que todos queremos", manifestó.

Durante la Expo Mina 2018 se ha proyectado que el impulso comercial alcance los US$ 600 millones y se desarrollará una rueda de negocios donde se espera que alrededor de 40 empresas peruanas, principalmente pymes, tengan la oportunidad de exportar sus ofertas a mineras de Chile, Colombia, Ecuador, México y Bolivia.

En esta edición Chile es el país invitado, por ello, en la inauguración estuvieron presentes el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica; el director de ProChile, Jorge O'Ryan Schütz y el embajador de Chile en Perú, Roberto Ibarra.