Vizcarra extiende elección del ministro de Economía hasta mañana

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, aseguró que mañana será nombrando al sucesor de David Tuesta en la cartera de Economía y Finanzas. Inicialmente estaba previsto su nombramiento para hoy.

"Requerimos a un profesional destacado y con experiencia, que conozca la economía como tal y el funcionamiento del propio MEF para que pueda ser un aporte importante al Gabinete, así que esta tarde - junto al premier - terminaremos de evaluar a la terna de profesionales que reúnen estas características", afirmó tras su participación en el Cade Universitario.

Agregó que aún no esta decidido el nombre del profesional que liderará el MEF. "Aún no está la decisión, esperemos hasta mañana (dado que) hay que tomar con mucho cuidado esas decisiones que son importantes para el Gobierno. Seguramente el día de mañana (será nombrado)", expresó.

Vizcarra precisó que "hay varias alternativas" en evaluación. "No quisiéramos entrar en detalles por respeto a los mismo profesionales. No está tomada la decisión. No me parece que se especule de una persona y después que no sea, me parece que por respeto a la importancia del cargo y a los propios profesionales que reúnen las calificaciones para desempeñar este importante cargo. Esperemos un poquito, pero sí va ser alguien que mantenga los conceptos que han dado mucho respeto a la política económica del Perú que es sólida, estable y predecible, que ha sido motivo de reconocimiento a nivel internacional", manifestó.

Vizcarra también negó una "mano blanda" en relación a las decisiones tomadas para evitar el paro de transportistas (como la devolución del 54% del ISC al diésel). "Cuando designemos al ministro de Economía, estoy seguro que vamos a tener un diálogo con él para ratificar todos los conceptos económicos así que descartó completamente cualquier mano blanda y es cuestión de esperar un poco más de tiempo".

Anunció, asimismo, que no se esperaría más cambios en el Gabinete. "No lo tenemos previsto. Hoy hemos tenido un largo análisis en Consejo de Ministros", puntualizó.