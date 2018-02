Vivienda: Amplían plazo para acceder al Bono 500 para damnificados

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) prorrogó el plazo de inscripción para acceder a la “Ayuda Económica para el Arrendamiento de Vivienda”, conocida como “Bono 500” .

De esta forma, el plazo que se había fijado para el 28 de febrero inicialmente, se amplía hasta el 30 de abril del presente año, para poder recibir esta ayuda mensual, para las personas damnificadas por el Fenómeno el Niño Costero.

La ampliación del plazo fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 060-2018, publicada hoy en las Normas Legales del diario oficial El Peruano. Esta ayuda económica está dirigida a aquellas personas, con o sin carga familiar, cuya vivienda se encuentre en condición de colapsada o inhabitable a causa del fenómeno El Niño Costero.

Requisitos Bono 500

Para calificar al Bono 500 d eben ser mayores de 18 años, no haber recibido Módulo Temporal de Vivienda, entregado por el MVCS, no hayan sido atendidos mediante el Bono Familiar Habitacional y que no hayan recibido una Vivienda de Interés Social de un proyecto incorporado en el Plan de la Reconstrucción.

Asimismo, el ministerio de Vivienda, detalla que para acceder a este beneficio deben registrarse en sus respectivas municipalidades provinciales, donde presentarán una declaración jurada, así como una ficha. Es importante indicar la dirección donde arrendarán.

El objetivo del Bono 500 es que las personas damnificadas puedan tener una vida digna, mejorar sus condiciones y habitar un lugar con mayor seguridad para ellos y sus hijos, y que puedan dejar los albergues temporales o refugios, estos serán cerrados gradualmente.

Beneficiarios del bono

A la fecha, son 606 personas damnificadas las que acceden al Bono 500, indicó el ministerio de Vivienda.

"Los beneficiarios actuales pertenecen a los departamentos de Áncash, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Lima, Piura y Tumbes", detallan.

El listado actual de los beneficiarios del Bono 500 puede verse en la siguiente dirección: http://www3.vivienda.gob.pe/bono500/

La ayuda económica mensual de S/ 500 fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia 014-201 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018 o hasta que la familia beneficiaria haya recibido su vivienda en el marco de la Reconstrucción con Cambios.

La misma será retirada si se verifica que el dinero es empleado para un fin distinto para el cual es entregado: el arrendamiento de una vivienda.