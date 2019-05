Vinos de alta gama: Peruanos ya pagan US$ 20 mil al mes en compra de vinos

Poco a poco el vino ha ido calando más en el gusto del consumidor peruano. Si bien el que ha alcanzado el grueso en ventas es el vino dulce, ligado a un menor precio, el paladar del peruano está migrando poco a poco hacia lo “premium”.

Es que los vinos premium, o llamados de alta gama (cuyo precio se ubica por encima a US$ 15 o US$ 20) están ganando mayor mercado, dice Antonio Castro, organizador del evento Alta Gama WineFest.

Si bien la preferencia del peruano es por los vinos regionales, liderado por los de procedencia argentina (son el 38% de la venta de vinos importados), seguido de los chilenos, el consumo de los vinos europeos y estadounidenses (del Valle de Napa en California) empiezan a adentrarse poco a poco en su gusto. Pero una porción del mercado, ligada al NSE A opta por el consumo de vinos de alta gama europeos y de un ticket mucho más alto.

Catas y estilos

Así, Castro refiere que en el país ya se demandas vinos de S/ 18 mil, uno de ellos es Pétrus, de origen francés y considerado entre los mejores y más caros del mundo. “Una botella hoy te cuesta unos US$ 6 mil y si está en el país es porque tiene mercado, obviamente no es masivo y solo se traen lotes pequeños, pero hay un público en el país que paga por lo más premium en el mercado”, sostuvo Castro.

Otra muestra de la demanda por los vinos de alta gama, dice el experto, es que al mes ya hay consumidores que pueden llegar a gastar US$ 20 mil en compras de este tipo de productos. Quienes gastan esa suma optan por adquirir mayormente vinos europeos ( Italia, Francia, Portugal), californianos y ahora también los australianos y sudafricanos.

Castro puso como ejemplo que un vino italiano de precio alto promedio puede costar US$ 800 por botella, mientras que un francés se ubica en US$ 2 mil. “Algunos estilan hacer catas verticales, por ejemplo compra un Sassicaia (de Italia) de cinco añadas diferentes (año en que fueron recolectadas las uvas para producir el vino); y esa colección puede costar US$ 6 mil”, refirió Castro.

Otro aspecto a destacar es el formato en el que hoy se consume. Según explicó Castro, en los vinos de lujo la tendencia ya no es comprar el vino en tamaño tradicional (750 ml), ahora se consume en las magnum (litro y medio) porque equilibra mejor el vino, es una misma etiqueta, tuvo una guarda (envejecimiento en la botella) pareja y le dio una luz similar, a diferencia de dos botellas así sean de la misma etiqueta”, comentó.

Antonio Castro agregó que todo este cambio hacia un vino premium tiene su inicio desde el repunte de la gastronomía peruana, de ahí ya empieza a ingresar los vinos de mayor valor. Por ello, en el Alta Gama WineFest a realizarse este 29, 30 y 31 de mayo en el Hotel Country Club se busca continuar con la promoción de los vinos de lujo. El evento presenta 1,000 etiquetas y diferentes exposiciones de enólogos de las principales bodegas del mundo.