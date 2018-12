Villanueva: “Reintegro (del IGV) en Loreto solo llega a unos pocas y grandes empresas, por eso se debe eliminar”

Víctor Melgarejo

victor.melgarejo@diariogestion.com.pe



Javier Prialé

javier.priale@@diariogestion.com.pe





¿Cuál es el balance de la economía de estos meses en el Gobierno?

Una de las tareas más importante era reactivar la economía. Trabajamos sobre una estrategia, primero bajando el gasto corriente en S/ 2,000 millones y dándole mayor fuerza a la inversión pública. Con eso pudimos impulsar la economía, y hemos ido yendo a terminar en alrededor de 4%. El camino futuro es mantenerlo y tratar de seguir creciendo. Apuntamos a que el 2019 será mejor.

¿Hay riesgo de que vuelva El Niño el 2019? Emitieron una norma para enfrentar la prevención de lluvias.

Como es natural habrá un fenómeno de El Niño, pero hasta ahora lo que tenemos no es una información de alarma. Habrá, pero con consecuencias manejables. Sin embargo, como es una zona sensible, cualquier lluvia puede afectar y todavía no terminamos de prepararnos bien.

¿Hay recursos para prevención?

Hay recursos. Para todo el periodo tenemos S/ 25,000 millones (de la reconstrucción) y de todo el proceso se han utilizado cerca de S/ 5,000 millones. Los recursos existen y están programados.

¿Cuándo tendrán en claro si la magnitud del fenómeno de El Niño será fuerte?

La información la tenemos cada 15 días. Hemos tomado las medidas de prevención y este año apunta a ser manejable. Habrá lluvias, pero no del grado que hemos tenido anteriormente, según la información.

La economía crece, pero muy poco la inversión privada. ¿Qué medidas están previstas?

En los cambios que han ido haciendo el MEF y el Congreso han podido responder Uno de los temas que tenemos es el rediseño de la ARCC y en el tema económico se han dado algunos proyectos de ley, tanto en la tributación, así como en el control de las evasiones. Hay quienes están de acuerdo y otros no. Pero lo que sí es claro es tratar de frenar la evasión y la elusión. Buscar mecanismos de la factura electrónica para tener un mejor control.

“Dios mediante, vamos a pasar el 4% de crecimiento en el 2019. Lo vamos a hacer con mucha fe y con mucho optimismo”.

¿Pero hay alguna medida más específica?

Nos falta en el tema de política de competitividad y uno de los ejes es la infraestructura. Queremos reducir costos con mejores vías terrestres, con los puertos y aeropuertos.

¿Qué planes hay para lograr esta reducción?

Ir progresivamente tratando de aplicar las grandes políticas con el programa de competitividad. Estamos tratando de hacer una selección de las exoneraciones tributarias que son improductivas, y quizá debería haber menos exoneraciones para impulsar más inversiones.

¿Cuál es el avance en esta revisión de exoneraciones?

Las exoneraciones son medidas temporales que se vuelven permanentes, y por eso nosotros estamos revisándolas y en lugar de eliminarlas las vamos a sustituir. Por ejemplo, el reintegro tributario en Loreto cambiarlo por inversiones.

¿Cómo se consigue esto?

Ese ingreso para Loreto solo beneficia a unos pocos y grandes empresarios, por eso se debe eliminar. Hay un proyecto de ley que está por discutirse, pero como hubo un pequeño incidente en el Congreso no se vio. Ahora podría verse en la ampliación de la legislatura hasta el 30 de enero.

¿Cuánto generaría a Loreto la eliminación de exoneraciones?

La sustitución de las exoneraciones le generaría un fondo de S/ 120 millones. Estamos hablando de S/1,200 millones en diez años.

¿Qué otras exoneraciones se van a eliminar?

Hay que revisar todo con prudencia y si se ve justificada la eliminación, hay que hacerla. Hoy significan más de S/ 16,000 millones.

Exoneraciones Tributarias por sectores Exoneraciones Tributarias por sectores

El Gobierno planea impulsar una reforma laboral, ¿hacia qué se apunta?

Hasta ahora lo que nosotros planteamos en la política de competitividad son grande políticas de lo que queremos para que nuestro país sea competitivo en el mundo. Allí hay más de 70 o 72 líneas que trabajar y una de ellas es el tema de la reforma laboral.

¿Aún no se tiene definido qué hacer?

Esa reforma laboral todavía no está en estos lineamientos, porque lo que tienen que tener es un plan, cómo llegas a hacer que esto sea ejecutado. Esa ejecución está en curso por los propios actores que son los trabajadores, por un lado, y los empresarios, por otro lado.

¿Tiene que haber consenso entre trabajadores y empresarios?

El Consejo Nacional del Trabajo une a los empresarios y también a los trabajadores, creo que allí hay un espacio muy importante para debatir este tipo de cosas. Tenemos que buscar los beneficios para todos y eso es posible si nos ponemos a conversar y no a buscar un ring de box

¿Cuál será la propuesta sobre las vacaciones?

No está ni remotamente, y quiero recalcarlo bien, el de reducir vacaciones, que es lo que más se ha dicho. Leí que el ministro de Economía también opinaba. No. En realidad tienen que quedar tranquilos todos los que tienen sus vacaciones porque son derechos adquiridos y estos no están en tela de juicio de nada ni de nadie. El tema de las vacaciones es intocable, porque ni siquiera es el problema principal, no está en discusión, ni será parte del debate que lleva la política de competitividad ni en el CNT.

“Las vacaciones son intocables, ni siquiera son el problema principal, no están en discusión”.

Entonces. ¿no habrá cambios para ningún tipo empresa?

Lo que estamos buscando es cómo generamos beneficios a los que no tienen. ¿Quiénes son los que no tienen? Los informales. Por el tipo de actividad que tiene una pequeña empresa o una mediana empresas, a veces necesita que el trabajador no se ausente tanto tiempo. Hay que darles las facilidades para que ellos puedan negociar en beneficio común.

¿Eso es parte de la flexibilización del mercado laboral?

Eso no va contra la ley. Cuando tú dices eso sí te da facilidades y es una forma flexible de ver, automáticamente la palabra flexibilización te dicen que eso no es permitido, porque si te lo permito a ti en tu pequeña o mediana empresa a negociar con el trabajador.

Pero hay costos que no están asociados a las remuneraciones.

Todas esas cosas hay que revisarlas y tampoco es un tabú revisarlas por la parte del Estado, qué cobras más y qué cobras menos. Tiene que revisarse.

La revisión apunta a reducir la carga del costo laboral, porque se dice que es una de las más altas de Latinoamérica.

Es alta, hay costos altos. Deberíamos ser un país que promueva más y más empresas, a los emprendedores darles muchas facilidades, porque cualquiera que sea el tamaño de las empresa comenzará a emplear a las personas. Y de eso es lo que se trata, tener un país emprendedor y que los negocios tengan éxito y eso va a ir generando más empleo.

¿Cuándo juramentarán los nuevos ministros?

Espero que terminemos esta semana la selección que estamos haciendo con el presidente. Lo que pasa es que atendemos un montón de cosas y tenemos que sentarnos por ratitos a hacer la evaluación.

¿Cómo se trabajará con las nuevas autoridades electas?

Este lunes (hoy) nos estamos reuniendo con todos, tanto con los que entran como con los que salen. Una cosa conversada. Lo que no queremos es que baje la inversión pública, pues si baja también baja la inversión privada. Lo que queremos es que eso levante, porque, Dios mediante, lo que queremos es pasar el 4% el 2019. Lo vamos a hacer, con mucha fe, con mucho optimismo.