Villanueva: "Ya está decidido, el Dakar va"

"Está decidido, el (rally) Dakar va", aseguró el presidente del Consejo de Ministros César Villanueva, en conferencia de prensa, tras varias semanas de incertidumbre sobre la realización de este evento deportivo en suelo peruano.

Gestión dio cuenta que el Ejecutivo pagaría US$ 6 millones a Amaury Sport Organisation (ASO), organizadores del evento deportivo, por la sede de la carrera y gastaría otros US$ 5.3 millones para su correcta realización. De este último monto, los mayores gastos corresponderían al Ministerio de Cultura, Mincetur, Ambiente y Educación.

Al respecto, el jefe de Gabinete afirmó que los detalles respecto al costo final que deberá desembolsar el Estado peruano será anunciado en los próximos días, a través de una conferencia de prensa, por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia.

"Los detalles de los montos serán anunciados directamente por el Mincetur", acotó escuetamente.

En el último rally Dakar el impacto económico ha sido de US$ 40.5 millones, distribuidos entre el turismo US$23.5 millones, residentes locales con UD$10.8 millones, los propios organizadores ASO, con US$ 5 millones y el sector privado con US$ 1.5 millones.

En esta evaluación, cabe precisar, no se ha considerado el impacto en el patrimonio, que según versiones serían más elevadas.