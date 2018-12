Viceministros del MTPE también renunciaron al cargo

Los viceministros de Trabajo, Ítalo Mórtola, y de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Fernando Cuadros, presentaron su renuncia al cargo, según pudo conocer Gestión.pe.



Ello ocurre luego de que el último fin de semana renunciara el ministro de Trabajo, Christian Sánchez.



Mórtola indicó que aún las renuncias no han sido aceptadas por el Ejecutivo.



"Ya presenté mi renuncia y está condicionada a que acepten la renuncia del ministro. Todavía no han sido aceptadas las renuncias. El Presidente tendría que aceptar las renuncias", señaló hoy a Gestión.pe.



El aún viceministro refirió que la renuncia de Sánchez se dio pues tuvo poca "receptividad" en sus propuestas para el plan de competitividad que elabora el Ejecutivo.



"Esta política (plan de competitividad) la ha propuesto el MEF y se discutió en Consejo de Ministros. El ministro Sánchez no estaba de acuerdo con algunos argumentos que se establecían en la política y consideraba que se debían incluir otros temas que no se estaban contemplando. Pero no hubo mucha receptividad y por eso se vio obligado a renunciar", anotó.