Vía Expresa Sur: Muñoz no responde en Consejo Municipal sobre participación de Graña y Montero

Durante el último Consejo Municipal de Lima, realizado el pasado jueves, el alcalde Jorge Muñoz evitó responder a los cuestionamientos sobre la participación de la empresa Graña y Montero en el relanzamiento de la Vía Expresa Sur.

“¿Por qué mantener a Graña y Montero con esta concesión por cuarenta años, después de lo que ya se conoce de su participación, sindicada por Jorge Barata, en el pago de coimas por la Interoceánica Sur? ¿Y de qué manera se van a ir reajustanto los peajes a lo largo del tiempo?”, preguntó el regidor Víctor Aguilar durante su participación en el Consejo Municipal.

“Usted (Jorge Muñoz) ha declarado a la prensa que la inversión del proyecto será de US$ 200 millones y se requerirá de US$ 70 millones en expropiación de predios ¿ese monto de US$ 70 millones forma parte de la inversión de US$ 200 millones o es un monto adicional que va a tener que asumir la municipalidad?”, interrogó Aguilar, regidor de Podemos Perú, partido por el que postuló Daniel Urresti.

Luego de esta intervención, Muñoz tomó la palabra, pero en lugar de contestar los cuestionamientos, pidió al regidor enviar las preguntas por escrito (ver video).

Video de la última sesión de concejo. Preguntas directas sobre la concesión con peajes a 40 años a favor de Graña y Montero (involucrada en el pago de coimas por carretera Interoceánica junto a ODB), y que el alcalde @JorgeMunozAP decidió no responder durante transmisión en vivo. pic.twitter.com/05yXRmXHYU — Víctor Aguilar (@aguilarnet) 12 de abril de 2019

Cabe recordar que la semana pasada Jorge Muñoz, junto a ejecutivos de Graña y Montero –concesionaria del proyecto- anunciaron el relanzamiento de la Vía Expresa Sur.

La obra consistirá en 5 kilómetros de conexión desde la avenida República de Panamá, en Barranco, hasta el kilómetro 12 de la carretera Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores.

El contrato de concesión fue firmado el 2013 con la Concesionaria Vía Expresa Sur S.A por un plazo de 40 años. Luego de seis años, Muñoz y Olivera firmaron la reanudación del proyecto cuya construcción durará alrededor de dos años.

¿Conflicto de intereses?

Por otro lado, el regidor Víctor Aguilar también cuestionó que el Estudio Echecopar asesoró legalmente a la Municipalidad de Lima en la concesión Rutas de Lima, entonces llamada Vías Nuevas de Lima.

“Hoy el estudio Echecopar asesora al concesionario Rutas de Lima (integrada por Odebretch) en su demanda contra el municipio, que alcanzaría los S/1,295 millones”, subrayó.