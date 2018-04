Veterano de Wall Street emitirá las primeras acciones digitales

Antes de que Richard Uhlig pasara décadas escalando posiciones en Wall Street, quería ser médico. Después de que una lesión en el hockey dejara a su hijo con una conmoción cerebral hace seis años, su carrera dio un giro hacia las ciencias cuando fundó una startup para facilitar el diagnóstico de la salud cerebral.

Ahora, el ex director ejecutivo de Morgan Stanley Bank está luchando por una posible solución a uno de los problemas más persistentes de su vieja industria: el desordenado y turbio sistema para registrar la participación en el capital social a través de acciones comunes.

Su compañía, Quadrant Biosciences, se convertirá en la primera en emitir acciones digitales en Delaware en virtud de una nueva ley aprobada el año pasado, dijo en una entrevista Uhlig, de 52 años. Las acciones se registrarán en la cadena de bloques de Ethereum, eludiendo el registro de décadas de antigüedad de Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) en una medida que, según los partidarios, mejora la transparencia y permite una certeza de propiedad en tiempo real.

"Aquí es donde entra el verdadero potencial de la cadena de bloques, donde los activos se digitalizan en lugar de una solución de infraestructura únicamente posterior a la negociación", dijo Richard Johnson, analista de Greenwich Associates. "Realmente lo veo como una evolución lógica. Creo que todas las empresas cotizarán de esta manera en el futuro".

Aunque el concepto suena extraño, representa un hito en el estado en el que está incorporado más del 60% de las compañías de Fortune 500. Si bien DTCC generalmente no tiene problemas para mantener un registro sobre quién posee qué, en épocas ajetreadas como cuando hay fusiones y adquisiciones, cuando cientos de millones de acciones cambian de cuenta en segundos, el sistema bizantino de propiedad de certificados de acciones de Estados Unidos puede conducir a disputas legales y confusión en tribunales. Los recuentos de acciones inexactos también cuestan ingresos fiscales a Delaware.

El sistema estadounidense de propiedad de certificados de acciones se remonta a la "crisis del papeleo" de fines de la década de los sesenta, cuando las corredoras de Wall Street estaban inundadas de certificados de valores, lo que provocó cierres de rutina del mercado de valores para que pudieran ponerse al día. Antes del advenimiento de la negociación electrónica, las acciones compradas y vendidas por inversionistas tenían que ser entregadas por mano por mensajeros.

DTCC se creó como una liquidadora de valores de toda la industria para modernizar el sistema mediante el seguimiento y la liquidación de la propiedad. Su filial Cede & Co. se convirtió en el propietario registrado de todas las acciones de EE.UU., lo que provocó que la mayoría de los inversionistas no tuvieran un título directo de sus acciones, lo que se conoce como posesión de acciones a nombre de la bolsa.

Subasta inversa

La Iniciativa de Blockchain para Delaware pretende cambiar eso. El plan está diseñado para hilar tecnología de contabilidad distribuida a través del tejido de los sistemas legales y comerciales del estado. Si bien no cambiaría nada acerca de cómo se negocian las acciones en la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq Stock Market u otras bolsas de EE.UU., permitiría a los inversionistas tener propiedad directa de sus tenencias por primera vez desde principios de los años setenta.

Quadrant recaudó US$ 6.1 millones en 2016 a través de una colocación privada, y otros US$ 13 millones mediante la venta acciones a accionistas existentes en una oferta más reciente, dijo Uhlig. La firma, que está constituida en Delaware y sigue siendo de capital cerrado, planea utilizar una subasta inversa a fines de mayo para vender su próxima ronda de acciones a inversionistas acreditados bajo el proceso de Registro D de la Comisión de Bolsa y Valores. Una vez que se vendan esas acciones digitales, las acciones de 2016 se digitalizarán para que toda la estructura de propiedad de la compañía esté en la cadena de bloques de Ethereum, dijo.

Uhlig, que estudió biología en la Universidad de Cornell, dijo que ingresó a la banca en lugar de a la medicina porque no podía pagar la escuela de medicina en ese momento. Después de trabajar en Goldman Sachs Group Inc. y Lehman Brothers Holdings Inc., pasó a ser director de inversiones de Merrill Lynch Bank USA, según su currículum. Luego, durante varios meses en 2009 fue vicepresidente y titular de riesgo de liquidez del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Nota Original: How a Hockey Scare Led Banking Vet to Issue First Digital Shares