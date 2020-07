La innovación corporativa debe darse en dos frentes: en la explotación o eficiencia (la operación actual) y en la exploración o transformación (nuevo valor para usuarios actuales o nuevos mercados), según el libro The Invisible Company.

El enfoque en la explotación del modelo actual genera eficiencia en un territorio que se domina y donde se tiene un bajo nivel de incertidumbre o riesgo. De esta forma, los retornos son más “seguros”. Por ejemplo, generar una nueva funcionalidad para los clientes actuales en la aplicación móvil de atención al cliente. Esto tiende a tener una mirada en el corto plazo y a generar un valor incremental en los negocios, al optimizar, más no transformar, la propuesta de valor actual.

¿Cómo generar innovación transformativa? No existe una fórmula secreta. Sin embargo, entra a tallar el segundo frente: la innovación enfocada en la transformación o exploración. Esto permite explorar nuevas maneras de generar valor en el mediano y largo plazo.

Pero al estar en un espacio con alta incertidumbre, ¿cómo se puede explorar nuevos modelos, mercados y negocios desde una corporación? Una manera de hacerlo es a través de la creación de nuevos negocios o startups desde la compañía. A esto se le denomina Corporate Venture Building.

Crear nuevas unidades de negocio y/o negocios independientes que sean capaces de operar por sí mismos requiere de un proceso metodológico que consiste en explorar territorios relevantes para la compañía, incubar conceptos de negocio, validar la tracción inicial y acelerar su crecimiento de forma sistematizada.

“Toda empresa debe invertir recursos en explorar nuevos espacios de crecimiento y modelos de negocio. Hoy, con los cambios exponenciales propiciados por la aceleración tecnológica, esta práctica exploratoria debe y puede sistematizarse, incrementando nuestras posibilidades de éxito. Una pregunta recurrente que todos nos hacemos es cómo podemos apalancar las ventajas competitivas que tenemos como organización, incorporando las formas de operar de una startup para crear genuinamente nuevos modelos de negocio. Los modelos y procesos de Venture Building son un vehículo para lograrlo”, señala Mauricio Andújar, Managing Partner de LIQUID, firma de transformación e innovación digital.

Este es el proceso de Venture Building recomendado por LIQUID:

1.- Alineamiento estratégico: ¿Cuál es el propósito y aspiración de la compañía (el por qué)? ¿Cuáles son los espacios donde la compañía participa actualmente o quisiera participar (el dónde)? y ¿ Cuál es la inversión destinada a la creación de nuevos negocios?

2.- Definición de potenciales territorios de oportunidad donde la compañía pueda prosperar.

3.- Diseño de conceptos de negocio y validación en el mercado.

4.- Incubación de cada negocio validado en el punto 3. Monitorear el cumplimiento de objetivos en este periodo de tracción inicial. Con estos resultados, se toma la decisión sobre qué proyectos entrarán a una fase de aceleración.

5.- Definición del plan y ejecución de la estrategia de crecimiento y aceleración.

El webinar “Creating a Case for the Venture Building Model in Corporations”, organizado por LIQUID, en colaboración con el Programa de emprendimiento Suizo (Swiss EP), dará a conocer más sobre este concepto y su ejecución desde la perspectiva de especialistas nacionales e internacionales. La cita es este martes 14 de julio a las 11:00 am.