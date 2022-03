En 2021, la venta mundial de alimentos (frescos y procesados) habría alcanzado los US$ 8.9 billones (es decir US$ 8′'900,000′000,000), mientras que al 2025 lograría US$ 10.6 billones, un crecimiento promedio anual de 4% entre el 2022 y el 2025, según el portal de estadísticas, Statista.

La creciente demanda global por productos orgánicos y de fuentes vegetales favorecerá las agroexportaciones peruanas, según Adex.

El año pasado, los envíos al mundo de alimentos peruanos con valor agregado (que representaron el 90.3% de las exportaciones agrícolas totales) sumaron US$ 7,989 millones y tuvieron un incremento de 19% en comparación al 2020. En los últimos cinco años se registraron variaciones positivas.

En el 2021 las ventas de alimentos fueron lideradas por el rubro de confitería y snacks, con un monto estimado de US$ 1,592 millones y una concentración de 18% del total. Este segmento incluye dulces, helados, productos de pastelería, tortas, papas fritas, chips, pretzels, galletas, entre otros. Al 2025 se situarían en US$ 1,810 millones.

El segundo segmento fue el pan y derivados de cereales (US$ 1,291 millones) con el 14% de representación, el cual contiene pan, arroz, pasta, cereales, harina de hornear, sémola, cuscús y bulgur. Se esperan ventas por US$ 1,487 millones hacia el 2025 y un alza promedio anual de 5% entre 2022 y 2025.

El tercero fue la carne (US$ 1,223 millones) con el 14% de participación en la facturación de alimentos. Esta oferta incluyó carne fresca, procesada (jamón, tocino, salchichas, carnes asadas y otros) y sustitutos de la carne. En este subsector se proyecta ventas por US$ 1,417 millones al 2025 y un aumento promedio anual de 5% entre 2022 y 2025.

A nivel de países, China fue el destino con las mayores ventas de alimentos, con una facturación de US$ 1,347 millones el año pasado, monto cuya representación fue de 15% del comercio global de estos bienes. Se estima que para 2025 lograría US$ 1,786 millones y una tasa de crecimiento promedio anual de 9% entre 2022 y 2025.

