McDonald’s reportó este martes un descenso mayor del esperado en las ventas comparables en sus locales a nivel global y un incumplimiento de sus expectativas de ganancias, ante el cierre de sus restaurantes por la pandemia del COVID-19, que limitó sus operaciones.

Las acciones de la cadena de restaurantes con sede en Chicago caían cerca de un 2% antes de la apertura de la sesión.

Las ventas comparables en sus locales se desplomaron un 23.9% en el segundo trimestre, concluido el 30 de julio, lastradas por grandes mercados internacionales como Reino Unido, Francia y América Latina. Analistas esperaban un declive del 23.24%, según datos IBES de Refinitiv.

En Estados Unidos, donde McDonald’s opera más de un tercio de sus restaurantes, las ventas comparables cayeron un 8.7%, mejores que el desplome previsto del 9.97%, ya que la mayoría de los locales pudo seguir abierto gracias a las opciones de comprar comida desde el auto y de reparto a domicilio.

Tras el alivio del confinamiento, las ventas mejoraron y las pérdidas no fueron tan malas, aportando cierto optimismo sobre un próximo rebote.

“Nuestra fuerte presencia para comprar desde el auto y la inversión que hemos hecho a nivel de reparto y digital en los últimos años nos ha venido bien en estos tiempos inciertos”, dijo el presidente ejecutivo, Chris Kempczinski.

Los ingresos cayeron un 30.5%, a US$ 3,760 millones, por encima de la estimación de US$ 3,680 millones. El ingreso neto declinó un 68% a US$ 483.8 millones.