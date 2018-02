Ventas de Facebook suben por auge de publicidad en teléfonos móviles

Facebook Inc reportó un alza de 47% de sus ingresos trimestrales, gracias a que el negocio de publicidad móvil de la compañía de redes sociales fue impulsado por su foco en los videos y una mejor segmentación.

Los ingresos publicitarios totales fueron de US$ 12,780 millones en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre, lo que se compara con una estimación promedio de los analistas de US$ 12,300 millones, según Thomson Reuters I/B/E/S.

Los ingresos por publicidad móvil representaron el 89% de las ventas totales de avisos, un aumento frente al 84% del año anterior.

Facebook dijo que alrededor de 2,130 millones de personas estaban usando su servicio mensualmente al 31 de diciembre, 14% más que hace un año.

La ganancia neta atribuible a los accionistas de Facebook aumentó a US$ 4,270 millones, o US$ 1.44 por acción, desde US$ 3,570 millones, US$ 1.21 por acción, de un año antes.

Los ingresos trimestrales totales aumentaron 47% a US$ 12,970 millones; en el año completo subieron igual porcentaje a US$ 40,650 millones.