Ventas al exterior superaron US$ 47,700 millones el 2018 por aumento de exportaciones no tradicionales En 2018, las agroexportaciones alcanzaron un récord histórico de US$ 5,860 millones, superando así a todos los registros anteriores. Aquí los detalles.

La Oficina Comercial del Perú en España se encarga del buen posicionamiento de la imagen país y marca Perú, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y descentralizado del país (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)