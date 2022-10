En una conversación con Diario Gestión, Passalacqua comentó que esas cifras obtenidas antes de la pandemia del COVID-19 se pueden lograr, pero el margen de promociones y descuentos se reducirán debido a tres factores: las importaciones, contenedores en subida e inflación a nivel mundial.

Esto se debe a la inestabilidad política y el constante cambio en el precio del dólar que ocurre en el país, anotó.

El Retail apuesta ahora por acciones prenavideñas donde predominarán los cybers en octubre y noviembre, que se llevarán adelante en tiendas físicas como en la propia web. “Adelantar las compras navideñas es la acción ideal que se debe hacer en esta campaña” , expresó a Gestión.

No obstante, Passalacqua detalló que a inicios de diciembre del presente año los diversos negocios realizarán acciones para captar la atención del cliente en la compra de sus productos tal como los “productos ganadores”.

La especialista sostuvo que esta modalidad de promoción consta que las diversas marcas escogen un producto en específico que genera interés en el comprador y le aplican un descuento especial al precio regular.

Los productos que se aplican este descuento en su mayoría son videojuegos, juguetes, vestimenta, entre otros.

Predominará la presencialidad

Ante el levantamiento de diversas medidas que había impuesto el gobierno peruano como protección contra el virus del COVID-19, la presencialidad está retornando a gran escala.

Ello conllevaría a los peruanos realizar sus compras de manera presencial en las diversas tiendas que se sitúan en los centros comerciales, pero ¿en esta campaña seguirán adquiriendo productos de manera online?

Para Leslie Passalacqua la presencialidad será clave en esta nueva campaña navideña debido a que el cliente desea visualizar el producto que quiera adquirir.

“El ser humano va querer y tocar los productos que desean comprar; no obstante, eso no quita que el e-commerce no siga creciendo. Este tipo de negocios está ganando muchos clientes”, precisó.

Es más, detalló que el Perú en e-commerce a nivel Latinoamérica ha crecido en un 87% en los últimos años. “Estos números reflejan que nuestro país pueda seguir creciendo en este rubro”.

Ticket promedio

La presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la CCL dijo que en el 2019 el ticket promedio por individuo oscilaba entre S/ 180 y S/ 250 en la campaña navideña de dicho año. No obstante, determina que el ticket promedio en esta temporada de festividad podría subir solo en un 20% debido al incremento de precios.

“A mi parecer, el ticket se mantendrá o puede subir ligeramente porque las personas comprarán sus regalos acorde al pago que reciben”, comentó.

El dato