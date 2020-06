La ventas de viviendas en Lima mostraron un incremento en mayo, pero aún están por debajo de los niveles previos a la cuarentena, informó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú).

El reporte muestra que en febrero se vendieron 1,303 viviendas. Tras la llegada al Perú del COVID-19 en marzo y el inicio de la cuarentena, las colocaciones bajaron a 426; y tocaron fondo en abril con solo 234 unidades vendidas. Mayo parece marcar el inicio de la recuperación con 477 viviendas vendidas (ver cuadro).

“En mayo se han recuperado un poco las ventas pero aún estamos en la tercera parte de lo que estábamos acostumbrados”, señaló a Gestión.pe Marco del Río, presidente de ADI Perú.

El gremio estima que las ventas sigan recuperándose en los próximos meses, en línea con el próximo fin de la cuarentena. “Esperamos volver a fin de año a los niveles de 1,000 a 1,200 ventas al mes”, indicó Marco del Río.

Agregó que para este año proyectan vender un total de 12,000 viviendas. “Y para el próximo año esperamos retornar a las 1,500 ventas mensuales que teníamos el año pasado”, anotó.

Fondo de garantía inmobiliario

Según información de ADI Perú, actualmente hay 865 proyectos inmobiliarios en Lima. No obstante, Marco del Río refiere que la mitad de ellos no puede iniciar obras pues aún no logran el nivel de preventas mínimo que se requiere para que los bancos desembolsen los créditos para financiar la construcción.

Para acelerar estas obras, el gremio propuso al Ejecutivo constituir un fondo de garantía –similar a Reactiva Perú- para dar cobertura a las inmobiliarias que aún no completan las preventas requeridas.

“Ya lo hemos conversado con el Ejecutivo. Lo han recibido bien y lo están conversando con el Ministerio de Economía para ver cómo poder afrontarlo. Es un tema que ha tenido buena receptividad”, señaló Marco del Río.

Refirió que el fondo de garantía sería de unos S/ 500 millones. “Es solo una línea de garantía que no requiere hoy de los recursos del Estado. Le daría tranquilidad a los bancos para dar créditos e iniciar las obras lo antes posible y así ayudar a la reactivación de la economía”, destacó.