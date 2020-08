Luego que en abril pasado la venta de departamentos apenas llegara a 164 unidades en Lima Metropolitana, en julio se vendieron 1,261 unidades, superando la cifra de ventas previas a la cuarentena decretada para contener el avance del COVID-19, señaló hoy la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), a través de su estudio Analytics Inmobiliario.

El presidente del Comité de Análisis del Mercado de ASEI, Ricardo Arbulú, indicó que el resultado del mes de julio reflejó un crecimiento de 10% respecto a julio del 2019, cuando se vendieron 1,140 unidades. Además, supera a las 1,235 unidades vendidas en setiembre del año pasado.

De esta forma, Arbulú indicó que el sector inmobiliario viene recuperándose rápidamente en esta coyuntura, sin embargo, también dijo que la restricción de las entidades financieras en cuanto al financiamiento del crédito hipotecario ha frenado un mayor crecimiento.

Así, dijo que en el mes de mayo se tenían 2,100 separaciones de departamentos, pero se redujo ante un un menor número de minutas firmadas, las cuales en el mes de julio representan las 1,261 unidades vendidas.

“Lo que podemos ver son tres cosas. Primero, si no hubieran estas restricciones por parte de algunas pocas entidades financieras en el otorgamiento y calificación de crédito hipotecario hubieran habido más minutas de compra - venta firmadas. Segundo, a pesar de todas estas restricciones se ha recuperado la velocidad de venta y tercero, vemos bastante potencial, interés no especulativo, si no real de las familias, de comprar una vivienda nueva”, dijo Arbulú durante la teleconferencia“Comportamiento del sector inmobiliario- Julio”.