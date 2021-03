Pese a la pandemia del COVID-19, las exportaciones peruanas de productos no tradicionales crecieron en enero por sexto mes consecutivo, totalizando US$ 1,292 millones, de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Cabe indicar que este desempeño (7% superior al mismo periodo del 2020) fue posible por los mayores envíos pesqueros (+42.3%), agropecuarios (+9.2%), químico (+6.5%), textil (+2.7%), entre otros.

“A pesar de la pandemia, las exportaciones no tradicionales registraron cifras alentadoras. Queremos agradecer el esfuerzo de los exportadores peruanos, sus trabajadores, los operadores de la cadena logística internacional, transportistas, entidades del sector público y todos quienes participan en las cadenas productivas exportadoras en sus diferentes eslabones y que están sacando adelante al sector y contribuyendo a la recuperación del empleo en el país, lo cual es muy importante en estos momentos”, sostuvo el viceministro de Comercio Exterior, Diego Llosa.

En ese sentido, resaltó que en enero un total de 3,014 empresas exportaron bienes (4% más que en el mismo periodo de 2020).

Adicionalmente, doce regiones elevaron sus exportaciones.

“Se trata de Loreto (+2173%), Amazonas (+202%), Ucayali (+89%) y Madre de Dios (+49%), y en el sur, Tacna (+58%), Puno (+39%), Cusco (+23%) y Arequipa (+18%). En el centro Ayacucho (+46%), Huancavelica (+24%) e Ica (+27%), y en el norte Lambayeque (+10%)”, indicó.

A ello sumó, que -durante el primer mes del 2021- las exportaciones al principal mercado de destino, China, crecieron 3% debido a la mayor venta de productos pesqueros (harina, aceite, pota) y hierro.

De igual manera destacaron las ventas hacia Japón (+153,1%), Brasil (+11,7%), India (+51,6%), entre otros.

-Agroexportaciones-

Luego de aumentar 7% en todo el 2020, las exportaciones agropecuarias (tradicional y no tradicional) continuaron creciendo en enero del presente año. Así, en dicho mes, las ventas totalizaron US$ 782 millones, 9.2% más que lo alcanzado en enero del 2020 (US$ 717 millones).

El buen dinamismo de este sector fue explicado por el crecimiento de los despachos de frutas (+15%), destacando las mayores ventas de palta (+81,6%), uva (+19,4%) y arándanos (+11,4%).

Asimismo, cabe destacar el incremento de las exportaciones de fresa, al totalizar US$ 7 millones (+157.5%), impulsado por la mayor demanda de Estados Unidos (+ 383%).

Otros productos que resaltaron fueron las mayores ventas del jengibre (+56%), la cebolla (+51%), cacao en grano (+14%), café (+7%) y el aceite de palma (+3%).

Es importante señalar, por otro lado, el desempeño de las exportaciones textiles, que crecieron por segundo mes consecutivo (7% en diciembre 2020 y 3% en enero 2021). superando los US$ 100 millones.

A eso suma el incremento de envíos metalúrgicos (+14%) y pesqueros (+43%: tradicional y no tradicional).

Nota: La caída mundial de la oferta y demanda generada por la pandemia de la COVID-19 afectaron las exportaciones totales (es decir la suma de envíos tradicionales y no tradicionales). El primer mes del 2021, las ventas totales alcanzaron US$ 3,564 millones, una caída de 4.4% con respecto al mismo mes del 2020. Esto ocurrió debido, principalmente, a los menores envíos mineros (-15.4%).