Venta de palta peruana al exterior llegó a los US$ 800 millones el 2018

Las exportaciones peruanas de palta registraron el 2018 una cifra histórica cercana a los US$ 800 millones, lo que representó una expansión de 26% en comparación al 2017, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima.

Actualmente la palta peruana llega a un total de 35 mercados, siendo sus principales compradores Países Bajos (US$ 275,9 millones), Estados Unidos (US$ 191,1 millones) y España (US$ 111,8 millones).

Mientras que en la última década, los envíos al exterior han logrado un crecimiento acumulado de 842.2%, considerando que durante el 2008 los envíos apenas sumaban US$ 84.8 millones.

"Con estos resultados, la palta peruana está demostrando no solo ser un producto de moda, sino una tendencia de consumo en los mercados internacionales más exigentes. La creciente demanda externa ha generado que la palta se exporte en diferentes presentaciones tales como fresca, congelada, en puré, salsas, aceite y demás. A ello se suma su alto valor nutritivo reconocido por los consumidores, lo cual transmite un óptimo mensaje de los mercados a los ofertantes y al sector agrícola", manifestó Mónica Chávez, gerente del CCEX.

A ello se suma que entre 2008 y 2018 los envíos se expandieron a más de 10 nuevos mercados como China (US$ 30.6 millones), Costa Rica (US$ 5.2 millones), Corea del Sur (US$ 4.3 millones), Bélgica (US$4.3 millones), Rusia (3.2 millones), Australia (2,6 millones), Portugal (US$ 556 mil), Nueva Zelanda (US$ 503 mil), Emiratos Árabes Unidos (US$ 298 mil) e India (US$ 277 mil).

¿Qué pasó con la palta fresca?

En el caso de la palta fresca, al cierre del 2018 representó el 90% de las exportaciones totales de este producto y sus derivados con envíos por US$ 724,3 millones, representando una variación positiva de 23.2% si se compara con el año anterior. Así, se viene acumulando en los últimos 10 años un crecimiento de 906.8% .

Asimismo, el precio promedio mundial de la palta fresca peruana aumentó en los últimos 10 años, pues pasó de US$ 1.43 por kilogramo en el 2008 a un valor de US$ 2.24 por kilogramo el 2018.

No obstante, si se toma en cuenta a los cinco primeros países a los que se exporta la palta fresca como Países Bajos, Estados Unidos, España, Reino Unido y Chile e incluso en mercados a los que anteriormente no se exportaba, se observa un incremento del precio promedio de 61.3%, de US$ 1.21 a US$ 1.95 por kilogramo.

En la modalidad de palta congelada también se observa un incremento progresivo de sus exportaciones de 61.4% al cierre del 2018, registrando un valor exportado de US$ 66.3 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos, Países bajos, Reino Unidos, Japón y Suecia.