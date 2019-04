Venta obligatoria de alimentos con octógonos empezará el 17 de junio, anuncia Del Solar

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, anunció que desde el 17 de junio se empezará la venta obligatoria de alimentos procesados con los octógonos que informarán que su contenido excede los parámetros establecidos para el sodio, azúcar, grasas saturadas o grasas trans, en concordancia con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.

Esta norma, como se recuerda, dispuso el uso de un sistema de etiquetado de advertencia en los alimentos procesados.

"Frente a la amenaza que representa la obesidad, la hipertensión y la diabetes, seguiremos afianzando la promoción y protección de la alimentación saludable. En ese contexto y en adición al lanzamiento de las Guías de Alimentación Saludables a implementarse en todos los colegios, a partir del 17 de junio de este año se iniciará el etiquetado frontal con octógonos como una vía útil para informar a la población sobre los productos que consume", dijo durante su presentación ante el parlamento.

De esta forma, alegó el primer ministro "se busca instar a la población a reducir el consumo de alimentos procesados con alto contenido en azúcar, grasa saturada, sal y de aquellos alimentos que contienen grasas trans".

"De esta forma, el Estado apuesta por la protección efectiva del derecho a la salud pública, y por el crecimiento y desarrollo de las personas", manifestó. En vista de que falta poco para que las empresas usen los octógonos, algunas empresas -como las dedicadas a la venta de bebida gaseosas- ya han empezado a mostrar dicho distintivo en sus etiquetas.

Así lo destacó el doctor Elmer Huerta a través de su cuenta de twitter a fines de febrero.

"¡Qué buena noticia de salud pública para Perú! Salieron las primeras gaseosas con octógonos que advierten que tienen mucha azúcar. Ahora la gente decidirá si desea consumirlas o no. Esa es una decisión personal, pero si desarrollan obesidad, no podrán decir que no se les informó", destacó el reconocido médico peruano.