Venta de granada peruana al exterior aumentó en 45% en el primer bimestre de 2018

La exportación de granada peruana sumó en el primer bimestre US$ 7 millones 232 mil, lo que significó un crecimiento de 45% en comparación al año previo cuando alcanzó US$ 4 millones 988 mil, según datos de la gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

Las regiones que más despachan esta fruta, según cifras del Sistema de Inteligencia Adex Data Trade son Arequipa, Ica y Lima.

La tendencia por el consumo de productos saludables en el exterior impulsa su mayor demanda, por lo que es probable que la granada siga los pasos de los arándanos, que desde hace años experimenta un boom, refirió el gremio agroexportador.

En esa línea, recordó que el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), promueve la competitividad y fortalece la asociatividad de los medianos y pequeños productores de todo el país, dándoles incentivos financieros.

Gracias a ello, hay asociaciones de productores que ya exportan a naciones lejanas e interesantes como Rusia y Singapur.

Los destinos más importantes en el primer bimestre del año de la granada fue Holanda (US$ 4 millones 006 mil) que concentró el 64% del total. Le siguió Canadá (US$ 800 mil), Rusia (US$ 600 mil), Reino Unido (US$ 400 mil) y EE.UU. Estos cuatro últimos mercados presentaron caídas.

Las compañías que lideraron el ranking fueron Agroinca Productos Peruanos de Exportación S.A. (US$ 1 millón 500 mil), Exportadora Frutícola del Sur S.A. (US$ 1 millón 400 mil), Greenland Peru S.A.C. (US$ 1 millón 300 mil), Agroindustrias AIB S.A. y Agrícola Pampa Baja S.A.C.

Cabe mencionar que la variedad de granada más cultivada en el país es la "Wonderful". En la actualidad, asimismo, existen 2 mil 886 hectáreas sembradas en Perú. Alrededor del 80% se concentra en lca.