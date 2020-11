La venta de combustibles en los grifos a nivel nacional se viene recuperando en línea con el inicio de la fase 4 de la reactivación económica que empezó el pasado 1 de octubre.

De este modo, a noviembre de este año las estaciones de servicio han recuperado un 70% de las ventas que registraban respecto a los meses previos del confinamiento por la pandemia del COVID-19 (antes de la quincena de marzo), señaló a Gestión.pe el gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (Agesp), Renato Lazo.

A modo de ejemplo, explicó que si antes de la pandemia en un grifo se vendían 100 galones de mes, ahora se venden 70 galones al mes.

Precisó que el volumen de venta de combustible en cada estación varia de acuerdo a su ubicación -si está en Lima o en carreteras del interior del país-, pero el promedio nacional se ubica en 30,000 galones mensuales.

“Una estación de servicio que está en carretera tiene un impacto mayor que una estación que alimenta transporte público en la ciudad. En Lima el transporte público era reducido, pero seguía funcionando; en cambio en la carretera habían muy pocos vehículos que estuvieran circulando o viajando de un punto a otro. Ahora, en promedio, las estaciones de servicio han recuperado un 70% de lo que eran sus ventas antes del confinamiento por la pandemia”, dijo.

Dudas para llegar al 100%

Respecto a cuándo se podría llegar a los niveles preCOVID-19 (100%), Lazo indicó que no se tiene una estimación de la misma puesto que la pandemia cambió el comportamiento de las personas y su forma de movilizarse.

Explicó que anteriormente por Navidad, fiestas de fin de año y la llegada del verano, las personas solían circular más, de manera que las ventas en las estaciones solían incrementarse.

“Al no estar nunca en pandemia, es difícil pronosticar que va a ocurrir porque no sabemos cómo se van a comportar las personas. Ahora no se sabe con claridad que va a pasar con el tema del verano, si la gente va a poder viajar o no, tampoco no sabemos si en esta navidad saldrán. Antes se iban a los centros comerciales, iban a diferentes sitios, habían viajes cortos familiares, pero ahora no estamos seguros si se va a poder hacer eso”, indicó.

A ello, se suma que se desconoce las nuevas medidas que dictará el nuevo Gobierno de transición y si se presentará una segunda de contagio del coronavirus.

Circulación los domingos

En medio de las protestas que generó la renuncia de Manuel Merino, el entonces ministro de Salud anunció que desde el domingo 15 de noviembre podían volver a circular los vehículos particulares.

Al respecto, Lazo indicó que la liberación del transporte privado el día domingo 15 no fue tan importante. Según precisó, las estaciones de servicio solo llegaron a vender el 5% de lo que vendían todos los domingos antes de la pandemia, en tanto aún es muy pronto identificar a qué se dio tan baja cifra.

“Puede ser por el tema coyuntural, por la situación que estaba atravesando el país justamente en esos días y por ello la gente no salió ese domingo o si es un tema que la gente se ha acostumbrado a ya no salir los domingos, porque también podría ser algo de eso”, apuntó.

El dato

-A nivel nacional existen 4,600 estaciones de servicio que generan cerca de 65,000 puestos de trabajos directos.





