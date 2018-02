Venta de Chavimochic III también corre riesgo de frustrarse por ahora

Dieter Cruzado, dieter.cruzado@diariogestion.com.pe

Karen Guardia , karen.guardia@diariogestion.com.pe



En nuestra edición de ayer (Gestión 13.02.2018) informábamos que la venta de la hidroeléctrica Chaglla a China Three Gorges, por US$ 1,400 millones, podría caerse, debido a que el contrato vence este 23 de febrero y aún no reciben aprobación por parte del Ministerio de Justicia, tal como lo establece el Decreto de Urgencia 003.

Ahora se conoció que la venta de activos de Chavimochic III, que permitirá relanzar el proyecto, habría sufrido un revés, luego de que el proceso de venta “estaba casi cerrado” y a pesar de que hay una adenda trabajándose en los últimos meses, según dijeron a Gestión fuentes cercanas a la concesionaria Chavimochic SAC, integrada por Odebrecht y Graña y Montero.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el último de dos postores concretos interesados en asumir la construcción de la presa Palo Redondo – uno de los componentes de la etapa III– se habría echado para atrás el último viernes.

¿Los motivos? Entre otras razones, las empresas estarían teniendo dificultades para encontrar garantías en los bancos para respaldar la operación. Asimismo, el DU 003 –y su prórroga de 30 días– no facilita la venta de empresas investigadas por el caso Lava Jato, comentaron.

Detrás de cámaras

La citada empresa que sería una constructora latinoamericana, habría decidido retirarse ante la dificultad para la obtención de garantías, que se ha acentuado en la banca, tras la difusión del caso del club de la construcción, dijeron las fuentes.

Según explicaron, “esta situación ha generado incrementos inusuales de los requerimientos colaterales que respaldarían la emisión de dichas garantías para el sector de la construcción, “situación que fue constatada por el potencial comprador”.

¿Queda la posibilidad de que otro comprador se interese por el proyecto? Tras la decisión de la constructora latinoamericana, hasta el momento no hay otra empresa que haya manifestado su intención de compra, anotaron. Ello no significa, sin embargo, que no podrían aparecer nuevos postores en los próximos días, señalaron.

En medio de esta situación, el diseño de la adenda para modificar el contrato de Chavimochic está en la etapa final y podría llegar al Ministerio de Justicia en marzo, estimó Miguel Chávez, gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECH).

Detalló que el Ejecutivo deberá dar el visto bueno para que el concesionario pueda contratar a una empresa que retome la construcción de la presa Palo Redondo, la cual irrigará también las etapas I y II de Chavimochic.

La próxima semana, la Contraloría de la República debería presentar un informe sobre el estado actual de Chavimochic III, que contendrá, por ejemplo, comentarios sobre el impacto de El Niño costero, si será necesario hacer ajustes al diseño del proyecto, entre otros aspectos.

Posterior a ello, la adenda será votada por el Consejo Regional de La Libertad.

¿Cómo está el ánimo entre los consejeros? Para Miguel Chávez, los miembros del consejo desean que este proyecto salga adelante, con todas las garantías posibles para los inversionistas, pero también protegiendo los recursos del Estado.

Obras

De aprobarse la adenda, el PECH contratará un perito pagado por la concesionaria que evaluará los daños que dejó la naturaleza en el 2017.

Tras ello, las obras deberían retomarse en junio próximo y no en marzo como se estimó en un momento (Gestión 25.01.2018), dijo Chávez.

Se sabe que la presa Palo Redondo está avanzada en un 70% y los trabajos en este componente de la tercera etapa, que irrigará también las etapas I y II de Chavimochic, están detenidos desde hace 15 meses.

En paralelo, ProInversión definirá los parámetros para volver a licitar la gestión del canal madre, que irrigará las más de 63,000 ha del proyecto. El operador se encargará de la operación del proyecto.