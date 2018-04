Venta de bebidas no calentó en el verano, pero repuntaría desde julio

Escrito por: Mirtha Trigoso



Las ventas inusuales que se dieron por El Niño costero en los primeros meses del 2017, así como el menor crecimiento de la economía que viene afectando el poder adquisitivo de los consumidores y las temperaturas más bajas este verano impactaron en la venta de bebidas no alcohólicas en el primer trimestre de este año.

Así, la Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos Sin Alcohol (Abresa), refirió que en el verano de este año las ventas de bebidas no alcohólicas se mantuvieron flat respecto al verano 2017.

“Las menores ventas de gaseosas y agua embotellada, que representan más del 60% de la comercialización, impactaron el mercado de bebidas en los primeros meses del año. Categorías como energizantes lograron crecer más”, indicó el presidente de Abresa, César Luza.

La menor demanda de agua de mesa, de bebidas gaseosas e hidratantes, causó que la producción de bebidas no alcohólicas disminuyera en los meses de enero y febrero en 9%, mientras que solo en febrero la caída llegó al 23%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Y a nivel de hogares, en el primer bimestre del año el consumo de agua embotellada no registró crecimiento, por lo cual esta categoría no lograría crecer este año como lo hizo en el 2016 a doble dígito, según indicó Kantar Worldpanel (KWP) (Gestión 11.04.2018).

Cabe señalar que, en el verano del año pasado, la industria de bebidas en sus distintas categorías, vendió alrededor de 209 millones de cajas unitarias.

Y a nivel de ingresos, con base en cifras de la consultora internacional Nielsen, la industria creció 7% (Gestión 29.12.2017).

Repunte

Y debido a que la comercialización en el primer trimestre del año pesa 30% de la venta anual de bebidas no alcohólicas, influirá en los resultados del primer semestre.

Así, Abresa espera que en la primera mitad del año versus el mismo periodo del 2017, la venta de bebidas no alcohólicas se mantenga estable.

Sin embargo, César Luza, proyectó que en la segunda mitad del año la venta de bebidas no alcohólicas repuntará, logrando crecer hasta en 2% por el Mundial de Fútbol que impulsará el consumo de bebidas, y porque se espera un mejor comportamiento de la economía del país.

“Al cierre del año, la venta de bebidas no alcohólicas se mantendría flat versus el 2017. Recién para el 2019 se espera que el mercado crezca en línea con la mejora de la economía”, destacó.

¿Cómo se viene comportando el precio de las bebidas no alcohólicas? Mencionó que en los primeros meses del año no ha sufrido mayor variación con respecto al año anterior, y no se prevé que se eleve en lo que resta del 2018, por lo competitivo del mercado.