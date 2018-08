Venezolanos envían en remesas US$ 120 millones desde Perú al país caribeño

A base de esfuerzo, unos 120,000 venezolanos que viven en el Perú envían remesas a su país mensualmente, estimó el gerente de Marketing de la empresa de transferencia de fondos (ETF), Argenper.

“De los 400,000 venezolanos que hay en el Perú, un 30% envían remesas a familiares en su país”, refirió a Gestión José Arango.

En promedio, cada mes estos inmigrantes remesan entre US$ 40 y US$ 50, monto que sube hasta US$ 300 en caso la persona envié el dinero con el fin de ayudar a algún familiar a venir al Perú, detalló.

Esto implica una cifra anualizada de aproximadamente US$ 120 millones en envió de remesas desde el Perú al país caribeño , monto que aumentará conforme más inmigrantes ingresen al mercado laboral, formal o informal, señaló el ejecutivo.

Una buena proporción del dinero que tiene como destino Venezuela, se transfiere primero a Colombia (Cúcuta), desde donde se traslada físicamente a Venezuela, agregó.

- Densidad

Del total de envíos del Perú a Venezuela, cerca del 40% sale de Lima y, en específico, un 35%, del cono norte de la capital, lo que responde a la mayor densidad de estos extranjeros en esa locación, estima Argenper.

Los principales canales para el envió de estas remesas son los formales, como las empresas de transferencia de fondos –supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP–.

Sin embargo, Arango advirtió que también algunos venezolanos apelan a canales informales –no fiscalizados–, con lo que se exponen a fraudes.

Entre enero y setiembre del 2017, los extranjeros de toda nacionalidad residentes en el Perú enviaron remesas al exterior por US$ 368.4 millones, de acuerdo con estadísticas de la SBS.

En los últimos años se redujo la brecha entre el monto de remesas que se reciben del extranjero y el que se envía desde el Perú, porque este último aumentó significativamente, según el gerente de Argenper.

- Del extranjero



Las remesas enviadas desde el exterior al Perú sumaron US$ 1,029 millones en los primeros nueve meses del 2017, según la SBS.