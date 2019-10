El presidente del Banco Central de Reserva de Perú (BCR), Julio Velarde, dijo que –de cara a los siguientes meses– existe incertidumbre en relación a las elecciones tanto parlamentarias como las que se realizarán en el 2021.

“Imagínese a alguien que no le guste a la mayor parte de los inversionistas, que está muy fuerte en las encuestas, sí podría afectar a los mercados”, expresó.

No obstante, afirmó que la incertidumbre no estará muy presente tras lo que disponga el Tribunal Constitucional (TC) sobre la disolución del Congreso.

“Probablemente sea sobre hechos consumados, no creo que afecte tanto”, manifestó.

Asimismo, destacó la estabilidad macroeconómica del país. “Lo que ven los mercados es la capacidad de pagar la deuda; no ven tanto crecimiento. No ven si el crecimiento va a ser 2.2% o 3.2%. Eso no afecta realmente la performance ni el tipo de cambio”.

De cara a los siguientes meses, saludó la designación de la nueva ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

Asimismo, Velarde subrayó también la necesidad de reactivar proyectos paralizados, como Majes Siguas, Chavimochic y Olmos.

Mientras tanto, a nivel internacional, en medio de la expectativa por los diálogos comerciales entre Estados Unidos y China, Velarde destacó que, por encima de las tarifas, lo que más preocupa es la incertidumbre que se genera por saber cuándo comenzará su aplicación.

“Más que eventos particulares, lo que más afecta para inversión es no saber qué puede pasar”, concluyó.