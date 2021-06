El precio del cobre ha caído en las últimas semanas, hasta llegar el último viernes a su nivel más bajo desde mediados de abril. Sin embargo, una leve recuperación de 0.6% se registró ayer en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué ruta seguirá este metal aún muy cotizado? ¿Qué debe esperar el Perú, al ser uno de sus principales productores y exportadores? Dos analistas exponen sus proyecciones.

Cabe señalar que el reciente descenso se presenta luego de que acumuló un aumento de casi 150% en su valor, entre marzo de 2020 y mayo último, debido a que los especuladores apostaron a que la demanda en infraestructura y electrificación superaría la oferta. Desde su máximo histórico, alcanzado el 10 de mayo, el último viernes había perdido alrededor del 14% de su valor.

El principal desencadenante de esta caída ha sido la decisión de China de vender parte de sus reservas de cobre para evitar un sobrecalentamiento de su economía y un alza de los precios, indica Luis Eduardo Falen, jefe de Macroeconomía de Inteligo SAB (Sociedad Agente de Bolsa). “Es más que nada una política que está impulsando China, que de todos modos afecta al Perú en el sentido de que el cobre es el principal metal de exportación y gran parte de la entrada de divisas depende de este metal”, dice a gestion.pe.

Por su parte, Washington López, analista financiero de Ruarte´s Reports, considera que si bien las decisiones de China (que es el principal comprador mundial) impactan directamente en el precio del commodity, también ha influido el riesgo político en Perú y Chile, los dos principales productores de este metal. “Se ha confirmado que ciertos proyectos cupríferos no se estarían ejecutando” y eso ha reducido las expectativas, indica. Por esta razón, la oferta podría crecer a un ritmo más lento que la demanda mundial de cobre.

Expectativas

En las últimas semanas, su valor cayó de unos US$ 4.9 a US$4.175 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Desde el punto de vista de López, esta caída podría pronunciarse en el corto plazo, pero solo levemente. “El cobre tendría como piso los US$ 3.55 y US$ 3.70, que representan una oportunidad de compra”, señaló. La pauta la marcarán China y los Estados Unidos, pues si este país aprueba el paquete más grande de infraestructura que ha sido propuesto por el presidente Joe Biden, la caída podría corregirse, estima López.

Pese a que el crecimiento del valor del cobre no será el que se esperaba meses atrás, de todos modos este año cerrará con un alza importante del mismo, dice Falen. “Su precio no va a regresar a los niveles del año pasado, pero el crecimiento tampoco va a ubicarse en los niveles tan altos como en el que se dio en el 2021 con respecto al 2020. Definitivamente seguirá habiendo una presión de la demanda porque los países están tratando de reactivar sus economías”, sostuvo.

Los efectos de esta caída podrían afectar los ingresos del Perú de manera considerable durante un trimestre, señala López, pero luego el cobre continuará en la ruta del crecimiento pues goza de gran demanda para la producción de artefactos tecnológicos, vehículos, entre otros. Según indica, en los próximos años podría duplicarse o triplicarse el precio este metal que es considerado por los principales bancos de inversión latinoamericanos como “el nuevo petróleo”. A diferencia de este, se trata de un commodity beneficioso para el medioambiente, pues sirve de insumo para la fabricación de autos eléctricos.

En el corto plazo, la caída del precio del cobre contribuiría a incrementar el del dólar, en la medida en que se reduzca el ingreso de esta divisa al país. No obstante, López considera que el principal factor que incida en el valor de la moneda extranjera seguirá siendo la incertidumbre electoral del país. Este panorama cambiaría, señala, con el desenlace de la segunda vuelta y las señales de confianza que el nuevo gobierno dé a los inversionistas.

Por último, la producción de cobre en el Perú no se alteraría por esta contracción en en los precios, pues las mineras por lo general trabajan con proyecciones conservadores, afirma Luis Eduardo Falen.