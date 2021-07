El programa Vale de Descuento GLP, que brinda un ahorro de S/ 18 para la compra de balones de gas casero, subirá a S/ 20 a partir de este mes e incrementará su cobertura, en beneficio de un mayor número de familias vulnerables en 1,835 distritos a escala nacional, informó el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez.

Dijo que el Vale de Descuento GLP, programa del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), incrementó su valor de S/ 16 a S/ 18 en enero pasado y que la nueva modificación contempla el aumento a S/ 20 y una ampliación del rango de acceso al beneficio, lo que permitirá integrar aproximadamente a otros 108,000 hogares hasta fin de año.

Sostuvo que durante el primer semestre del año se incrementó el alcance del programa, habiéndose emitido -a junio pasado- 771,189 vales para familias beneficiadas con el acceso a un combustible más económico y sostenible con el medio ambiente.

“Además, de enero a julio se han sumado 132,000 nuevas instalaciones domiciliarias de gas natural, que han permitido totalizar 1.3 millones de conexiones en hogares de todo el país, beneficiando a más de cinco millones de ciudadanos”, precisó.

Detalló que más de la mitad de los usuarios de gas natural del país recibieron financiamiento del programa Bonogas Residencial del FISE que, desde mayo, amplió su alcance para financiar integralmente la instalación en comedores populares y albergues, beneficiando a la fecha a dos establecimientos, mientras que en otros 103 se están realizando las obras para que cuenten con el servicio en el segundo semestre.

-Más inversiones en minería-

El titular del Minem resaltó que durante el primer semestre se inició la construcción de dos proyectos mineros de mediana envergadura: la Ampliación Shouxin (US$ 140 millones) y Expansión Pampacancha (US$ 70 millones) y que Mina Justa, inversión de US$ 1,600 millones ubicada en Ica, inició su operación comercial en junio.

En el caso de Quellaveco, en Moquegua, comentó que a junio llegó a un 65 % de avance dejando encaminada su culminación para mediados del 2022.

“De los 5,300 millones de dólares que demandará el proyecto, alrededor de US$ 1,400 millones se ejecutarán este año”, precisó.