Hasta el momento marzo ha sido el peor mes de la pandemia por el COVID-19 en el Perú, y abril está a punto de serlo dado la última cifra oficial que reporta un pico en el número de fallecidos en las últimas 24 horas, con 433 lamentables decesos.

El retroceso del Gobierno en las cifras vacunados cuando termine el mandatado en julio de este año, que eran inicialmente de 15 millones de personas, luego a 10 millones y ahora a menos de 5 millones, solo para adultos mayores, habría generado preocupación.

Por otro lado, marzo también ha sido el mes con mayores salidas de peruanos al Estados Unidos, tras la cuarentena de febrero, reportándose - según las cifras migraciones- un incremento de casi el doble (94%), con 21,125 peruanos viajando a dicho país.

La razón, según lo explica Ricardo Acosta, presidente de Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) son las vacunas.

“Se ha ‘desatado’ los viajes a los diferentes estados de EE.UU., como Miami, Huston, Atlanda o Dallas, luego que el presidente impidiera que el sector privado no participe de la vacunación”, expresó.

Indicó que ahora los peruanos de clase media para arriba viajan para vacunarse y lo que se ha logrado es reactivar la economía, pero de Estados Unidos.

“Hay una demanda por vuelos, pero adicionalmente a ello, ha demanda por hoteles, vuelos, alquiler de autos”, mencionó.

Pasajes

En el caso de los pasajes Ricardo Acosta dijo que los precios se han elevado en más de cuatro veces su valor, dado que en tiempos normales un pasaje a Miami oscilaba entre US$ 500 y US$ 700 por persona, pero ahora está en más de US$ 2,000 y hay boletos con precios que superan los US$ 4,000 por persona en clase económica.

“Acabo de llamar a una aerolínea y me están ofreciendo un pasaje a Dallas (Estados Unidos) en US$ 3,000 por persona. Es increíble”, indicó.

El representante de Apavit mencionó que ahora son 19 los estados de EE.UU. que permiten que los extranjeros se vacunen contra el COVID-19, “sin hacer mucha propaganda están reactivando su economía, lo que no se realiza en Perú”, sostuvo.

Revisando los vuelos a Estados Unidos en dos agencias de viajes virtuales, se observa que hay pasajes en clase ejecutiva que superan los US$ 9,000 por persona a Miami.

Permanencia

Acosta mencionó que hay dos plazos de permanencia, la primera en el que algunos están optando es solo viajar para la aplicación de la vacuna, es decir viajan ahora y lo hacen 21 días después.

La otra opción que, es que tienen una permanencia de 24 días en promedio, para ello alquilan un departamento o Airbnb por el periodo que se mantienen.