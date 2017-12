La uva es la segunda fruta más exportada por el Perú. Entre enero y octubre sus despachos sumaron alrededor de US$ 272 millones, logrando una variación positiva de 4% en comparación al mismo periodo del 2016 (US$ 261 millones 198 mil), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerente de Agroexportaciones del gremio, Paula Carrión Tello, detalló que la fruta más importante fue la palta. Respecto a la uva, comentó que tuvo una participación del 15% y fue seguida por los arándanos, mangos, mandarinas y plátanos. “El crecimiento de la uva se debió principalmente a la diversificación de mercados, variedades, y al incremento de las áreas de producción en Piura y Arequipa”, comentó.

La variedad más despachada es la Red Globe, pero en los últimos años se diversificaron y ahora se exporta también otras como Flame Seedless, Sugraone, Thompson Seedless, Crimson Seedless, entre otras. Las regiones con mayor producción en el país son Ica y Piura.

La uva llegó a 49 mercados. Los principales son EE.UU. (US$ 85 millones 967 mil) y Hong Kong (US$ 43 millones 993 mil) que de manera conjunta tienen una participación de 47.8% del total. Les siguen Países Bajos, China y Reino Unido.

Los mercados que crecieron de forma impresionante son Singapur (1519.8%), sumando ahora casi US$ 1 millón 400 mil, Finlandia (223.8%) y Nigeria (204.1%), cuyos montos exportados no superan los US$ 150 mil. Los nuevos fueron República Dominicana y Costa de Marfil.

Carrión señaló que en el primer semestre del año se cosecha el 30% de los despachos de uva y en el segundo, el 70% restante. “Este año hubo una menor cosecha en Piura. Esta región usualmente produce de setiembre a enero, mientras que en Ica la cosecha es de noviembre a febrero. Algo que resalta es que ambas están nivelando su volumen de producción”, comentó.

Los grupos empresariales que más exportaron en ese periodo son El Pedregal S.A. (US$ 25 millones 139 mil), Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. (US$ 21 millones 815 mil), Agro Victoria S.A.C. (US$ 16 millones 749 mil), Exportadora Safco Perú S.A. (US$ 16 millones 368 mil) y Ecosac Agrícola S.A.C. (US$ 14 millones 736 mil).