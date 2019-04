Uva fresca lidera las agroexportaciones con US$ 343 millones en el primer bimestre del año

El sector agroexportador creció en 6% durante el primer bimestre de este año, con envíos por US$ 1,118 millones. Dicho incremento fue impulsado por el subsector frutas y hortalizas frescas, que registró un crecimiento de 9% (US$ 662 millones); motivado principalmente por la productividad de los envíos de frutas frescas, que alcanzó una cifra de US$ 600 millones, superior al periodo anterior en 10%.

Dentro de este subsector, la uva ha sido el actor principal con envíos por US$ 343 millones, siendo su principal destino Estados Unidos con una participación de 47%, seguido por Hong Kong con 14%, Holanda y China con 9% cada uno, México con 5% y finalmente Tailandia, España, Canadá, Rusia y Corea del Sur con 2%.

El mango también tuvo un destacado desempeño durante este primer bimestre del año, con envíos por US$ 123 millones, llegando principalmente a Holanda con una participación de 34%, Estados Unidos con 12% y España con 3%. De igual manera, la exportación de arándanos continuó sumando al subsector con envíos por US$ 77 millones, siendo Estados Unidos también el mayor comprador de este producto peruano, con una participación de 72%, seguido por Holanda con 12% y Reino Unido con 10%.

Cabe destacar, el buen desempeño de la exportación de granada fresca, la cual superó la cifra registrada durante el año, pasando de US$ 6 millones durante el 2018 a US$ 15 millones (+141%).

En cuanto al subsector hortalizas frescas, el espárrago fue el principal producto exportado con US$ 45 millones, y sus principales mercados fueron Estados Unidos con una participación de 49%, Holanda con 20% y finalmente Reino Unido y España con 11% cada uno. Otros productos importantes en el subsector fueron la cebolla con exportaciones por US$ 13 millones y los ajos con US$ 3 millones.

Sobre otros productos, el jengibre, por ejemplo, tuvo exportaciones por US$ 4 millones y su principal mercado de destino fue Estados Unidos (46%). El cacao en grano registró exportaciones por US$ 17 millones, llegando principalmente a Indonesia (31%), Holanda (26%), España (12%) e Italia (10%), y finalmente el café registró envíos por US$ 61 millones llegando a Estados Unidos (23%), Alemania (21%) y Bélgica (10%).