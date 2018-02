¿Cómo están usando las empresas el recorte tributario de Trump?

El recorte de los impuestos corporativos del presidente Donald Trump ya está teniendo un gran impacto.

La conclusión principal a mitad de la temporada de presentación de ganancias es que las corporaciones van a ganar más dinero (mucho más dinero), ya que su tasa impositiva legal se reduce desde el 35% hasta el 21%.



Los jefes de las empresas ya están haciendo planes sobre qué hacer con esta ganancia imprevista, y algunos han detallado inversiones específicas en infraestructura o tecnología junto con sus cargos y beneficios.



Hasta ahora, un récord del 75% de las empresas ha aumentado su orientación de ganancias, según los estrategas de JPMorgan Chase & Co. Teniendo en cuenta los beneficios de los menores impuestos corporativos, Wall Street espera que las empresas de Estados Unidos incrementen los gastos de capital en un 6.8% este año, que es más de cinco veces el crecimiento proyectado en 2017.





También hay otras necesidades que van más allá del gasto de capital: mayores salarios para los trabajadores en un mercado laboral ajustado, reparación de balances y devoluciones a los inversores a través de recompras y dividendos. Muchos de los grandes anuncios hasta ahora representan planes de varios años con grandes cifras en titulares, pero pocos detalles.





Flujo de caja

Citando la menor tasa de impuestos, AT&T Inc. dijo que el flujo de caja libre este año aumentará en casi un 20% a US$ 21,000 millones, lo que le brinda a la compañía telefónica más flexibilidad financiera.

El gigante de las telecomunicaciones ya había anunciado que invertiría US$ 1,000 millones adicionales en EE.UU., para ayudar a la compañía a prepararse para la transición a una nueva red móvil de quinta generación, y que otorgaría bonificaciones de US$ 1,000 a sus trabajadores, gracias a las reformas que el máximo ejecutivo, Randall Stephenson, denominó "liberación de capital".





El director financiero, John Stephens, también dejó claro que la empresa considera que la reforma fortalece la posición financiera de AT&T. "Vemos un impulso significativo en nuestro balance, reduciendo US$ 20,000 millones en pasivos y aumentando el capital accionario en una cantidad similar", dijo la semana pasada en una llamada.



Lockheed Martin, el contratista de defensa más grande del mundo, está destinando parte de su ganancia imprevista a los jubilados. La compañía planea contribuir US$ 5,000 millones en efectivo, cumpliendo con sus obligaciones requeridas hasta el 2021.





La compañía también incrementará su compromiso con iniciativas como capacitación de empleados, contribuciones caritativas para la educación en ciencias y matemáticas y el fondo Lockheed Martin Ventures con US$ 200 millones, dijo la máxima ejecutiva, Marillyn Hewson, en una llamada.



Lockheed prevé que las ganancias aumentarán más del doble este año a US$ 15.50 por acción, impulsadas ​​por los recortes de impuestos de EE.UU. y mayores entregas de su avión de combate F-35 Lightning II.





El gran gigante

La compañía que debe tomar la decisión más importante es Apple, con una posición de caja neta de US$ 163,000 millones (la suma de sus US$ 285,000 millones en efectivo acumulado y una deuda de US$ 122,000 millones).



El objetivo de Apple es reducir esto a cero y anunciará planes más específicos cuando revise los resultados para el trimestre actual que finaliza en marzo, dijo el director financiero, Luca Maestri, en una llamada.

"Cuando se observa nuestro historial de lo que hemos hecho en los últimos años, se ha visto que de hecho estábamos devolviendo a nuestros inversores esencialmente el 100% de nuestro flujo de caja libre", dijo Maestri. "Y ese es el enfoque que vamos a tomar".





El último trimestre, Apple pagó US$ 3,340 millones en dividendos y recompró más de US$ 10,000 millones de sus acciones.



La compañía no tuvo dificultades para financiar adquisiciones antes de la reforma fiscal, dijo, y tampoco ve ninguna ahora. Apple realizó 19 adquisiciones el año pasado.



"Siempre tenemos la experiencia del cliente en mente cuando hacemos adquisiciones", dijo Maestri. "Consideramos todos los tamaños y continuaremos haciéndolo".