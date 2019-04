Usain Bolt: ¿Cuánto gana el atleta más rápido del mundo por publicidad al año?

El atleta más rápido del mundo, Usain Bolt, llegó a Lima como parte de una activación de Puma. A pocos meses del inicio de los Juegos Panamericanos, el deportista de talla mundial compitió en una carrera simbólica contra una mototaxi en el Malecón de Miraflores.

Pero ¿cuánto es el costo de la llegada de Usain Bolt a Lima? Julio Medina, Socio Fundador de la agencia Inyogo Sports, explica que, si bien es arriesgado establecer un monto exacto, las activaciones de los deportistas de élite suelen acordarse cada inicio de año en los contratos de patrocinio.

Es decir, como parte de su sponsoría, la marca deportiva establece una serie de eventos en los que deberá participar Usain Bolt. Recordemos que el atleta jamaiquino llega al Perú tras participar de una activación en Chile durante el Festival Lollapalooza 2019. Durante su presencia, Bolt realizó una exhibición de fútbol tenis y regaló algunas pelotas al público junto a la misma marca con la que llega al Perú.

"Normalmente este tipo de acciones son negociadas al comienzo de los vínculos de patrocinio. Sobre todo en el caso de deportistas que están asociados a una marca hace tanto tiempo. Con ellos se negocia la participación en algunos eventos que la marca considere importantes. Simplemente la marca escoge donde quiere la presencia del deportista y se adecúa al calendario deportivo del deportista", explicó Medina, quien aclaró no conocer detalles del contrato de Bolt y tampoco trabajar con la marca Puma, a Gestión.pe.

Bolt, entre los 50 deportistas mejor pagados

Según el ranking de los deportistas mejor pagados del Mundo 2018, elaborado por la revista Forbes, Usain Bolt se ubica en el puesto 45 de los 100 deportistas mejor pagados del mundo. Aunque ha descendido ubicaciones respecto a años pasados, sus ingresos alcanzan los US$ 31 millones al año.

De estos US$ 31 millones, Usain Bolt solo recibe US$ 1 millon por su participación en competencias, mientras que los US$ 30 millones restantes son percibidos por concepto de publicidad a nivel mundial. Dentro de este concepto se encontraría el honorario que hizo que Usain Bolt llegará a correr por las calles de Lima.

Durante su carrera, Bolt no solo ha sido figura de Puma, sino también de marcas como Gatorade, Virgin Media, Nissan, Visa, entre otras.

Su impacto publicitario en el Perú

Julio Medina, de Inyogo Sports, explica que la llegada de un atleta de talla mundial supone "una visión marketera bastante importante", pues pocas veces llegan deportistas del calibre de Bolt al Perú. Además, indica que la marca buscará conectar a los consumidores con sus productos a través del acercamiento con una figura como Bolt.

"La marca busca comenzar a desarrollar una categoría en la que quizás no muchos peruanos la hemos visto asociada, que es el atletismo. Están aprovechando en traerlo a Perú y poder relacionarlo con los Juegos Panamericanos, que son los terceros más importantes del mundo", comentó el experto.