Uruguayos, chilenos y brasileños son los más ricos de América Latina

Uruguay es el país con mayor riqueza per cápita de acuerdo con el documento “La riqueza cambiante de las naciones 2018”, el cual es realizado por el Banco Mundial y analiza datos desde 1995 hasta el 2014.

Dicho país alcanzó una riqueza per cápita estimada de US$ 254,601, en dólares del 2014 y a tasa de cambio del mercado. De su riqueza, US$ 171,310 (67.29%) está concentrada en capital humano.

Para medir la riqueza, el organismo internacional tiene en la cuenta cuatro categorías: capital producido, capital natural, capital humano y activos netos externos.

La primera categoría agru­pa maquinarias, inmuebles, equipos y terrenos urbanos valorados a precio de mercado. La segunda incluye minería y energía, tierra destinada a agricultura, bosques y áreas terrestres protegidas.

La tercera es medida como la inversión pública en capital humano y la cuarta es la suma de los activos y pasivos externos de un país, como la inversión extranjera directa y las reservas internacionales.

Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, esta información no es de extrañar, pues la economía uruguaya es de las más diversificadas de la región.

“La población de este país es la más educada de América Latina. Además, su sector agrícola es muy fuerte, tienen industria y gran capacidad exportadora”, expresó.

Los que siguen en la lista

El segundo lugar lo ocupa Chile con una riqueza per cápita de US$ 237,713 y el tercer lugar, Brasil con un estimado de US$ 188,883 de riqueza per cápita. Para ambos países, la riqueza está concentrada en el capital humano. En el caso de Chile es 58.69% y en el de Brasil 65.49% del total.

A pesar de la crisis que atraviesa este país, el cuarto lugar es para Venezuela, que tiene una riqueza per cápita de US$ 162,560.

“Venezuela es rico en recursos naturales, especialmente en petróleo, que los mínimos de producción que están tocando actualmente no caían a esos niveles desde hacía más de 30 años. Sin embargo, esto no significa que pueda transformar esta riqueza en ingresos para su población”, señaló Restrepo.

Si bien es posible ordenar los países con este criterio, no es lo más recomendable ya que la población de cada país puede crear un sesgo, lo que lleva a que países como Brasil y México, cuyas poblaciones son más grandes, ocupen los primeros lugares.

“Los valores de la riqueza totales no son tan fáciles de comparar porque ocultan cuánta gente hay en cada economía, qué cantidad de factores productivos hay en la economía, así que no es tan eficiente hacerlo de esta forma. Es más prudente por medio de los valores per cápita, que es un valor más comparable entre países”, explicó Carlos Alberto Garzón, profesor de desarrollo económico de la Universidad de La Sabana.

El Perú, por su parte, se ubica en el décimo lugar, superando únicamente a Bolivia. La riqueza per cápita del país alcanzó los US$ 81,931.

Conclusiones del informe

Este documento, realizado por el Banco Mundial, hace un seguimiento de la riqueza de 141 países entre 1995 y el 2014.

En términos generales, en este informe se concluyó que el capital humano fue el componente más importante de la riqueza, mientras que el capital natural representó casi la mitad de la riqueza de los países de ingreso bajo.