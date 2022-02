Publicaciones que aseguran que Uruguay pasó a tener la gasolina (o nafta) más cara “del continente” o “de Sudamérica” bajo el Gobierno del actual presidente, Luis Lacalle Pou, han sido compartidas más de 420 veces en redes sociales desde el pasado 3 de febrero, luego de que se decretara un aumento en el precio del combustible.

Si bien a inicios de 2022 el país sudamericano sobresale en los listados de precios elaborados por varias consultoras, el registro histórico de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) muestra que Uruguay ha estado a la cabeza de las tarifas al menos desde 2001.

“Uruguay campeón! pasamos a tener la NAFTA más cara del continente, Gracias por este logro Lacalle Pou felicitaciones por cumplir sus promesas y también por su ideología tan solidaria!”, dicen entradas en Facebook y Twitter.

Publicaciones similares también se han difundido con mensajes que aseguran que la nafta ha alcanzado durante el actual gobierno el mayor valor de Sudamérica.

El 31 de enero de 2022, el Gobierno uruguayo anunció un aumento de tres pesos en las tarifas de los combustibles de mayor consumo del país, como la gasolina, el gasoil y el supergás. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, explicó que la decisión responde al aumento de los precios del petróleo.

La nafta “Súper 95″ pasó de valer 70.41 a 73.41 pesos uruguayos por litro (US$ 1.68); la nafta “Premium 97″, de 72.34 a 75.34 pesos (US$ 1.72); y el gasoil “50-S”, de 49.94 a 52.94 pesos (US$ 1.21).

Los precios en Uruguay

El 4 de febrero de 2022, Uruguay era el país con la gasolina más cara del continente, seguido por Chile y Brasil, de acuerdo con los datos de la consultora Trading Economics que registra las variaciones de los precios del combustible en 21 de 35 países de América.

En los registros de otra firma, Global Petrol Prices, que contemplan 32 países americanos, Uruguay aparecía a la misma fecha de corte solo por detrás de Belice y Barbados, pero a la cabeza de los países sudamericanos.

Sin embargo, esta no es una tendencia alcanzada durante la presidencia de Lacalle Pou, quien asumió en marzo de 2020, como aseguran las publicaciones virales.

Según datos anuales de la Cepal, Uruguay ha estado a la cabeza del ranking de los precios más altos por litro del combustible entre diez países de América Latina al menos desde 2001.

El país sudamericano también ha ocupado, según datos de 2018 a diciembre de 2021 de la consultora uruguaya SEG Ingeniería, el primer puesto de precios de combustibles en el Cono Sur, que conforma junto a Chile, Brasil, Argentina y Paraguay.

“Es cierto que tenemos el combustible más caro de la región, pero no es cierto que lo tengamos desde ahora, es un problema de hace mucho tiempo”, dijo a la AFP el economista uruguayo Alfonso Capurro, máster en Economía de la Universidad Pompeu Fabra de España.

“Hay varias explicaciones de por qué Uruguay tiene el combustible más caro de la región”, señaló a la AFP el economista uruguayo Agustín Iturralde, director ejecutivo en el Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay. Por un lado, “el grueso de la diferencia son los impuestos que enfrenta la nafta en nuestro país. En Uruguay el combustible tiene una carga tributaria sustancialmente mayor que en otros países”, comentó.

Por otro lado, “la energía está subiendo en el mundo despiadadamente” y “esa es la explicación de por qué subió ahora”. Es “una tendencia mundial”, no solo en Uruguay, aclaró Iturralde, y agregó: “Si mirás cualquier país, es un tema muy sensible para la población y para todos los gobiernos que ha aumentado”.

Capurro añadió que, en esa línea, “hay que tener en cuenta” otros costos, como de “refinación, distribución mayorista, comercialización minorista, impuestos y tasas de subsidios”.