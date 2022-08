El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, dijo que la esta semana culminará el proceso de compra internacional de urea -el tercer proceso, tras dos procesos fallidos y con observaciones de la Contraloría- para atender los requerimientos de los pequeños productores y garantizar la campaña agrícola.

“El tema de la urea ya está concluido. La próxima semana (esta semana) debemos terminar con todos los procedimientos para que los barcos ya estén rumbo al Perú y puedan descargar (el fertilizante) en los tres puertos del litoral, puedan estar en los almacenes y comenzar la distribución”, señaló.

Cabe recordar que el último miércoles -tras el Consejo de Ministros- tras las observaciones de la Contraloría al tercer proceso de compra internacional de urea, desde el Ministro se informó que se descalificará a la empresa ganadora de la licitación, Ready Oil Supply LLC, y elegirán a “la tercera empresa de la terna finalista”, es decir, a la italiana Unionsped SRL.

Las tres empresas finalistas del proceso ofrecían precios entre US$ 580, US$ 600 y US$ 623 la tonelada.

En el caso de Unionsped SRL ofreció la tonelada de urea a US$ 623, un precio por encima de las otras dos propuestas que llegaron a la etapa final de la licitación. Asimismo, propuso un plazo de entrega de hasta 44 días tras la entrega de la orden de compra

-Bono-

El ministro reiteró el compromiso de emitir una norma para la entrega de un incentivo económico a los productores de menos de 5 hectáreas que incluyen los cultivos priorizados (arroz, maíz, café y papa), como parte del denominado FERTIBONO o bono fertilizante.

Adelantó que el sector había logrado la ampliación de 20,000 a 40,000 las toneladas de guano de isla para atender los cultivos de los pequeños productores, a fin de asegurar la producción de la campaña agrícola 2022-2023.

“También vamos a trabajar en el cambio de la matriz de la fertilización de (los fertilizantes) sintéticos a orgánicos y que sea parte de la política publica de estimular la incorporación de abonos y fertilizantes orgánicos en la producción (agrícola) para que siga siendo sana”, subrayó.

Del mismo modo, señaló la importancia de continuar con el registro en el Padrón de Productores Agrarios, que será una herramienta fundamental en la distribución de urea a productores de menos de 5 hectáreas.

A la fecha, el padrón ya superó el medio millón de agricultores inscritos.

El ministro Alencastre llegó a la región Puno para cumplir una intensa gira de trabajo, donde manifestó la necesidad de incrementar el consumo de quinua hasta llegar a los 10 kilos por persona año para lograr combatir la desnutrición de la población.

“Actualmente, estamos solamente logrando el consumo de menos de 3 kilos por habitante año de quinua, pero debemos subirlo hasta 10 kilos por persona, y eso significa dinamizar el mercado interior de los granos andinos de nuestro país”, señaló.

Expresó la necesidad de tener una política de alimentación contra la anemia, contra la desnutrición, y “creemos que estos centros (de procesamiento) de los productores y con esta planta será el mejor acercamiento para el consumo de los granos andinos en la mesa”.

“La transformación industrial de la quinua como grano andino ancestral, que en el mundo andino significa lo máximo de proteínas para la nutrición, lo hemos abandonado. Sin embargo, lo estamos recuperando y mi interés en esta planta y de muchas otras, es poder incrementar el consumo de kilos por persona de quinua en sus diversas variedades y momentos”, subrayó.

Cabe recordar, que el Perú es el primer productor y exportador mundial de quinua, cuya producción llega a los mercados de EE.UU y Europa.

-Productores-

Los beneficiados con la puesta en marcha de la planta procesadora de quinua es la Cooperativa Agroindustrial Cabana Ltda - Coopin Cabana, que reúne a 41 socios dedicados a la producción de quinua orgánica.

El ministro Alencastre inauguró esta planta, como parte de este convenio suscrito entre Agroideas y esta Organización Agraria (OA) con la participación de autoridades locales de la región.

Este plan de negocio entre Agroideas y la organización se ha considerado una inversión de parte de la entidad del Midagri de más de S/ 467,810, mientras que por lado de las asociaciones cofinanciaron con S/ 200,490 de esta cooperativa agraria que cuenta con 21 socios varones y 20 mujeres.

-VIDEO RECOMENDADO-

